Ik stak de wijsvinger van mijn rechterhand in het midden van het hondenvoer

Ik had het kunnen voorkomen. Ik had kunnen voorkomen dat ik in die situatie terecht zou komen.

Maar ik voorkwam het niet, nee natuurlijk voorkwam ik het niet, want ik dacht weer eens niet na. Eikel die ik ben.

We waren in Gent, voor de Prinsenhoffeesten. Hond mee. Op onze kamer in het hotel zetten we de tassen neer. De hond drentelde nerveus om ons heen. Boodschap begrepen. Bakjes uit de tas gehaald. Water in een van de bakjes. Hond lekker slobberen. Tot zover alles goed.

Maar de hond moest ook eten. Blik uit de tas gepakt. Stoofpotje met lam, pasta en groenten. Hond en ik naar de badkamer. Blik opengetrokken.

Ik keek in een vaste massa. Ja, natuurlijk vergeten een lepel of zoiets mee te nemen van huis. Waarom zou je ook heel goed voorbereid een paar dagen weggaan, niet? Maar hoe nu een deel van het stoofpotje in het bakje te krijgen?

Ik hield het blik omgekeerd boven het bakje. Niets. Ik schudde. Niets. (Kent iemand nog die reclame voor Zwarte Kip-advocaat? Die heel langzaam uit de fles kwam?) Ik schudde harder. Het voer bleef hardnekkig in het blik zitten. Waarom zou het ook makkelijk gaan, hè?

Dat was het moment om even goed na te denken. Maar Beppie keek me zo hongerig aan, dat ik dat dus vergat. Ik had naar de receptie kunnen gaan om een mes of een vork te vragen om de brei los te wrikken. Ik had op de hotelkamer zonder veel moeite de theelepeltjes kunnen ontdekken om de brokken in het bakje te scheppen.

Dat liet ik dus allemaal na.

Resoluut stak ik de wijsvinger van mijn rechterhand in het midden van het hondenvoer en lepelde de brokken in het bakje. (Je red je in de wildernis of niet.)

“Wat doe jij nou?” zei M. die de badkamer binnen kwam.

“Ze heeft honger,” zei ik, en ik hield mijn ogen bij wat ik aan het doen was.

M. verdween weer.

Het ging best goed. Het bakje vulde zich gestaag met lam, pasta en groenten. En ik wist het, hè? Ik wist dat ik op moest letten. En toch gebeurde het. Afgeleid door iets keek ik even op. En haalde mijn vinger langs de rand van het blik. Ik voelde het metaal in mijn vlees snijden.

Nog voor er ook maar iets van pijn doordrong wist ik het al. Nog voor ik mijn vinger uit het blik trok vervloekte ik mezelf. Lul! Ik zette het blik ‘shit, shit, shit, shit’ blazend op de wastafel en hield mijn vinger onder de koude kraan.

Als in de film Psycho gorgelde het rode water door het putje.

Een behoorlijke jaap juist in het scharnierpunt van het bovenste en middelste vingerkootje.

Tussen mijn benen voelde ik de zwiepende straat van Bep, en onder de wastafel hoorde ik een gretig gesmak. Tuurlijk.

Toen begon de wond te kloppen. ‘Shit, shit, shit, shit, shit,’ riep ik weer. Ik haalde mijn vinger onder het water vandaan en draaide me om om een handdoek van het handdoekenrek te halen.

Nee, dacht ik, want die vlekken krijgen ze er vast niet meer uit. Ik draaide verder. Toiletpapier? Te zacht. Weer draaide ik me om. De tissuehouder aan de wand naast het lichtknopje. Ik rukte er een paar papieren handdoekjes uit en draaide die om mijn vinger.

M. was op mijn geluiden weer binnengekomen.

Ze zag me staan. Er vielen bloeddruppels vanonder de tissues op de vloer. Ze wees naar de vloer.

Ik stond in een cirkel van bloedspetters. Met een druipende vinger. Een scène uit een Stephen Kingboek.

Bep likte tevreden met haar tong haar lippen af.

Ver in de middag en een pak pleisters armer stopte het bloeden.

Het werd toch nog een leuk weekeinde.

