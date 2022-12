Wat is uw favoriete dag in 2023?

“Dat zijn er twee. De eerste is niet verrassend de dag dat de grote overzichtstentoonstelling van Vermeer opent in het Rijksmuseum, 10 februari. En de tweede de dag waarop we het verhaaltje over de zandfotograaf hebben. Dat was een man op een Solex die voor het Gemeentearchief alle nieuwbouwplekken in de stad fotografeerde. Puur documentair fotografeerde hij dus vooral zand, hoewel zijn brommertje ook altijd in het beeld stond.”

Doet hij dat nog steeds?

“Dat weet ik niet, maar we weten wel dat later zijn Solex is gestolen.”

Hoe bedacht u de Amsterdam Kalender?

“Twee dingen kwamen bij elkaar: een uitgever vertelde me dat boeken over regionale zaken altijd relatief goed lopen en ik zag in boekhandels een opleving van de scheurkalender. Hele stapels lagen er. Een plus een is twee, en ik kon niet geloven dat er nog geen scheurkalender over Amsterdam bestond.”

U schrijft zelf geen stukjes?

“Weinig, hooguit een tot twee weken per jaar, het schrijven laat ik aan Ariëla Legman en Bas van Lier. Ik doe de vormgeving, dat is ook best veel werk.”

De Kalender werkt nu samen met het tijdschrift Ons Amsterdam, dat is nieuw?

“Dat is onze nieuwe mediasponsor, dat klopt, maar ze leveren ook inhoudelijk echt een flinke bijdrage. In 2023 wel voor vijftig tot zestig dagen, dat gaf ons wel wat lucht. Hun conceptstukjes herschrijven we helemaal, zodat ze in onze stijl passen.”

Raken Amsterdamse wederwaardigheden ooit uitgeput?

“We lopen nog altijd tegen genoeg verrassingen aan om de kalender vol te krijgen, dus ook volgend jaar komt er een.”