Ik heb genoeg gezien voor meerdere mensenlevens. Het bloed, het leed, de eenzaamheid

Terwijl ik vanaf mijn terras naar de blauwe lucht staar, vraag ik me af waar ik ditmaal over zal schrijven. ‘Column nummer 85’ staat er met vetgedrukte letters boven aan de pagina. Heb ik er al zo veel geschreven? Het voelt alsof de inspiratie opgedroogd is.

Was ik maar een van die vogels die nu over mijn hoofd vliegen. Vrij en zonder verplichtingen, genietend van de lucht die langzaam en prachtig van blauw naar paars verkleurt. Ik kijk uit over een groot deel van de stad. De bewoners hebben geen idee dat ik vanaf twaalfhoog naar hun ramen staar. Wat zouden zij op dit moment aan het doen zijn, vraag ik me af.

De omringende gebouwen staan net ver genoeg dat ik niet naar binnen kan kijken. Turend vanaf een afstand lijkt alles altijd mooi en schoon. Het is een van de redenen waarom ik voor dit appartement heb gekozen. Het biedt een ander, fraaier perspectief op de stad en de wereld.

Zodra ik de straat op ga, verandert alles. Dezelfde straten en gebouwen waar ik over uitkeek zien er plotseling minder mooi en schoon uit. Toen ik vanochtend over straat liep, keek een jong kind me beschaamd aan terwijl zijn moeder tussen het grofvuil een afgetrapt dressoir probeerde mee te nemen.

Niet veel later stond ik in de entree van een appartementencomplex. Iemand had in de gang geürineerd. Een van de bewoners kwam naar beneden en mopperde dat hij er net wat water overheen had gegooid. “Ze pissen hier dagelijks,” zei hij boos.

Ik liep verder naar de derde etage. We moesten een onopgemerkt overlijden opruimen; de bewoner was dood op zijn bankstel aangetroffen. Het was moeilijk in te schatten hoeveel bloed hij exact had verloren. De verlichting in het appartement werkte niet. Er was ook lange tijd niet schoongemaakt, waardoor alles onder een donkere laag vuil zat.

Het appartement stond vol met luxe spullen. Overal waar ik keek lagen schoenen en kledingstukken van exclusieve Europese modehuizen. Dit had hem zeker vijftien- tot twintigduizend euro gekost. Tegelijkertijd ontbraken de meest basale spullen, zoals een koelkast en een fornuis.

Soms zeg ik tegen mijn vrouw dat ik nooit meer het huis uit wil. Ik heb genoeg gezien voor meerdere mensenlevens. Het bloed, het leed, de eenzaamheid. Er komt geen einde aan. Maar toch ga ik iedere keer weer, nieuwsgierig naar de verhalen achter de ramen waar ik op uitkijk.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.