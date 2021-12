‘Ik heb er totaal geen moeite mee de weirdo te zijn’

Beeld Carly Wollaert

Wie: Sara Elazami (34), grafisch ontwerper bij Reddstone

Gespot: Nes

Wat inspireert jou?

“De stad, de mens; eigenlijk alles om mij heen kan mij inspireren. Dit weekend bijvoorbeeld was ik weer eens in wat musea: het Stedelijk en Foam, waar ik nieuwe input kreeg van de kleuren en texturen in bijvoorbeeld het werk van textielontwerpster Sheila Hicks.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een tweedehands pak dat ik bij een pop-up van Serendipity Vintage Dreamer vandaan heb. De laarzen van Margiela heb ik gekocht bij Menage. De faux fur bucket hat is van Kangol, het sjaaltje van Hermès, het montuur van Sandro en het tasje van Balenciaga. De kettinkjes zijn van mijn eigen webshop, bohemianstyle.nl.”

Wat voor shopper ben jij?

“Mode is waar mijn hart ligt, en het verzamelen van kleding is iets wat mij heel blij maakt. Ik ben enerzijds een koopjesjager, die van huis uit heeft meegekregen alle kringlopen af te gaan en veel tweedehands te kopen, maar ik houd ook zeker van goed design, zoals mijn laarsjes of de tas van vandaag. Daarvoor ben ik best bereid een flink bedrag neer te leggen.”

Hoe heeft jouw stijl zich ontwikkeld?

“Dat begon denk ik al heel vroeg. Ik heb alle periodes en stijlen wel gehad en heb ook met mijn haar veel geëxperimenteerd. Ik droeg het van opgeschoren tot een matje, tot ik ongeveer tien jaar geleden mijn krullen ben gaan koesteren. Ik was altijd het rare meisje in Veenendaal, waar ik opgroeide, helemaal als Marokkaanse.”

Hoe ervaarde je dat?

“Ik had en heb er totaal geen moeite mee de weirdo te zijn. Mijn broers vinden nog steeds dat ik me raar kleed, en ook op mijn huidige werk, een communicatiebedrijf dat totaal niks met mode te maken heeft, moeten ze vaak lachen om mijn outfits. Ik draag dan bijvoorbeeld een heel grote Ralph Lauren-blouse, terwijl mijn collega’s die gewoon getailleerd en op maat dragen. Maar desondanks voel ik mij altijd helemaal vrij om te dragen wat ik wil.”