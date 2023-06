‘Ik had op mezelf willen wonen, maar de huizenprijzen in de stad zijn gigantisch’

Crisow von Schulz (56) en zijn dochter Juno (21) zijn ondernemend en houden van ambachtswerk. ‘Ik ben van plan een grote boerderij te beginnen in Noord-Spanje.’

Crisow von Schulz (56)

“Juno had als kind altijd als eerste de nieuwste modes in de snotjes. Nu doet ze modellenwerk. Ze heeft heel mooi haar en werd eens gescout op straat. Dat werk verdient fucking goed, wat haar handig uitkomt, maar het is niet haar passie. Juno is veel meer met natuur en planten bezig, en wil iets met het boerenvak gaan doen. Ze is opgeleid in de biologisch-dynamische tuinbouw.

Ze is van jongs af aan al heel ondernemend. Op haar vierde stond ze op straat dingetjes te verkopen. Ik ben ook ondernemend en net als zij geïnteresseerd in de natuur. Niet voor niets ben ik samen met mijn vrouw het bedrijf Stadshout begonnen, waarmee we duurzaamheid in het leven van mensen willen brengen. Van bomen uit stedelijk gebied maken we hout voor de maakindustrie. En zelf maken we picknicktafels en ecologische producten, zoals insectenkasten. Daar zit een beetje idealisme in, dat is Juno ook niet vreemd.

Wij zijn een soort familiebedrijf. Haar broer, mijn stiefzoon, werkt er ook en Juno helpt af en toe met evenementen. Later zie ik haar hier niet werken, zij gaat haar eigen gang. Ze wil ergens in Spanje of Griekenland een tuinbouwbedrijf opzetten. Ik zie dat over een paar jaar wel gebeuren en daar wil ik dan met mijn vrouw bij aanhaken als we met pensioen gaan. Maar eerst wil Juno volgend jaar met haar vriend rondtrekken door Europa, op twee paarden. Om allerlei boerenbedrijven te bezoeken en daar te gaan werken.

Juno is zweveriger dan ik. Ze is bezig met mindfulness en de betekenis van edelstenen. Van mij mag het, maar zelf heb ik daar niets mee. Wat ook een verschil is: zij heeft niet echt een sport gedaan, terwijl ik vroeger wel heel sportief was. In de jaren negentig heb ik lang tot de klimtop behoord. Op een gegeven moment was de lol er voor mij vanaf. Juno heeft niet heel veel geklommen, maar de kids vinden het allebei wel heel leuk. Misschien heb ik dat te weinig met ze gedaan. Maar wat niet is, kan nog komen.

Perfectionistisch is Juno ook. Alweer een tijdje terug organiseerden we een megafeest in onze zagerij. Omdat Juno twintig werd, haar broer dertig en haar moeder zestig. Dat is dan mede door haar tot in de puntjes geregeld. Het thema en de dresscode waren de jaren twintig. Een band speelde muziek uit die tijd en er was een passend decor. Het bedrijf heeft twee weken stilgelegen om dat feest voor te bereiden. Door dat perfectionisme heeft ze voor sommige dingen meer tijd nodig. Haar scriptie wilde ze ook zo goed doen, dat het onmatig veel tijd kostte. Ik ben perfectionistisch, maar niet tot in de details zoals zij.”

Juno von Schulz (21)

“Mijn vader heeft verschillende kanten. Aan de ene kant is hij een grote beer met een harde stem, die altijd aanwezig is en voor wie zijn werk superbelangrijk is. Zijn leven draait om zijn bedrijf. Vrije tijd is best zeldzaam voor hem. Maar hij is ook een knuffelbeer, die kan genieten van het goede leven. Hij is een open boek als het aankomt op zijn ideeën en verhalen over vroeger. Als het over gevoelens gaat, is hij een gesloten boek. Ik probeer dan wat te vissen, maar blijf meestal een visser zonder vangst.

Ik kan goed lachen en filosoferen met hem. Als we aan het einde van de dag thuiskomen of op de zagerij zijn, pakken we er een drankje bij en ontstaat er vaak een sfeer waarin we praten over het leven. In onze winkel hangen ook teksten met wijsheden over hout. Zo hangt op het plafond: als tijd geld is, dan is hout van bomen onbetaalbaar.

Hij houdt van ambachtswerk en ik vind dat ook het mooiste wat er is: dingen creëren met je handen. Mijn vader was kunstenaar en schilderde veel. En voordat hij de zagerij begon, was hij meubelmaker. Dat fijne werk, dat ambacht, dat beheerst hij. Vroeger was ik altijd in zijn werkplaats, dat was mijn tweede thuis. De afgelopen jaren was ik er niet veel. Ik woonde in Dronten op de campus, voor mijn studie aan het Warmonderhof (opleiding voor biologisch-dynamische landbouw, red). Het aankomende jaar ben ik wel van plan meer te gaan helpen op de zagerij. Zagen is nog een vak apart, maar ik haal dan de gezaagde planken van de machine zodat mijn vader door kan zagen.

Momenteel ben ik aan het terugverhuizen naar mijn ouders in Amsterdam. Ik had het leuk gevonden om op mezelf te gaan wonen, maar de huizenprijzen in de stad zijn gigantisch. Ook wil ik sparen voor een reis die ik met mijn vriend wil maken. Dan is het beter en goedkoper om bij mijn ouders te wonen. Het is ook waardevol om met mijn ouders te zijn tot ik ga reizen. Al wonen zij ’s zomers vooral op de zagerij, dus dan woon ik alleen in de binnenstad.

Waar ik wel chagrijnig van kan worden, is dat de tv elke keer aanstaat bij mijn ouders. Daar kan ik niet tegen. Al dat gelul op de achtergrond vind ik heel ongezellig. Mijn vader vindt dat juist wel gezellig.

In de toekomst ben ik van plan een grote boerderij, een gemengd bedrijf, te beginnen in Noord-Spanje. Mijn vader is daar laaiend enthousiast over. Ik zou het leuk vinden als mijn ouders dan daar oud worden bij mij. Dat zou voor mij ook kloppen: zij hebben altijd voor mij gezorgd en dan zorg ik voor hen.”