‘Ik haal inspiratie uit de stijl van mannelijke prostitués uit de jaren zeventig’

Wie Carlos Martín López (33), graficus

Gespot Jan van Galenplantsoen

Wat heeft u aan?

“Ik draag een cowboyhoed van Indigo ­Vintage. De blouse is van Bimba y Lola. De Wranglerbroek is vintage en ik draag er een riem van mijn opa bij. De Spaanse laarzen heb ik gekocht bij een traditionele schoenenwinkel in Madrid. Het tweedehands Levi’s-jasje heb ik vermaakt en met bleek en studs gecustomized. Om mijn vingers draag ik Gucci, Vivienne Westwood en antieke ringen. De bril is van Tom Ford, die ik overigens een van de meest elegant geklede mannen op de wereld vind.”

Wat omschrijft uw stijl?

“Meerdere dingen hebben mijn stijl gevormd. Muziek speelt er een grote rol in: de kleding van Britse rockbands uit de jaren zestig, zeventig en tachtig en de punk- en discobeweging vind ik fantastisch. Vooral de jaren zeventig trekken me heel erg aan. In die tijd heerste er een bepaalde vrijheid voor mannen op ­kledinggebied – de grens tussen manne­lijke en vrouwelijke kleding was een stuk vager. Platforms en pailletjes maakten deel uit van de masculiene esthetiek en daar werd minder over geoordeeld dan nu. Het was ook een stuk sexyer tijd. Maar nog specifieker haal ik inspiratie uit de stijl van mannelijke prostitués van toen, met hun strakke broeken, korte jasjes en laarzen. Tom of Finland, een gay illustrator, bracht deze gay fetish-esthetiek tot leven met zijn tekeningen en diende als voorbeeld voor wat ik nu draag.”

Voelt u zich vrij in Amsterdam?

“Ja, het is een van de redenen dat ik hier ben. Als ik in Spanje, waar ik opgegroeid ben, zou aantrekken wat ik vandaag draag, zou iedereen me aanstaren, over me praten en me uitlachen. Mijn stijl was vroeger dan ook meer dandy: ik liep in pak met vlinderdas. Ik ben best verlegen, maar dankzij kleding kan ik me toch uitdrukken. Omdat ik me in Amsterdam heel relaxed voel, kan ik stijl gebruiken als manier om meer over mezelf te ontdekken.”