Ik ga op vakantie en neem mee: een reisverzekering – maar welke dan en is het echt nodig?

Beeld Eva van Brummelen

Doorlopende reisverzekering of niet?

Met een doorlopende reisverzekering ben je het hele jaar door verzekerd. “Dat betekent dat je er niet over na hoeft te denken als je een weekendje weggaat, of nog een weekje extra op vakantie wilt,” zegt verzekeringsexpert Bas Knopperts van Independer. Een kortlopende reisverzekering sluit je af voor die ene reis die je gaat maken. Ben je weer thuis, dan stopt de verzekering.

Zo’n kortlopende reisverzekering is vaak relatief duur, merkt Joyce Donat van de Consumentenbond op. “Daarom hanteren wij de vuistregel dat als je als gezin meer dan drie weken per jaar weg gaat, je goedkoper uit bent met een doorlopende reisverzekering. Ben je alleenstaand, dan ligt de grens bij vier weken per jaar.”

Bij een standaard reisverzekering kun je aankloppen als je tijdens je vakantie of reis hulp nodig hebt. Ook kan de verzekeraar helpen als je je reis onverwacht moet afbreken. Ook bagage, pechhulp en vervangend vervoer kun je meeverzekeren. “Of rechtsbijstand, als na een ongeval een juridisch geschil ontstaat,” vult Donat aan.

Een reisverzekering is niet noodzakelijk. “Net als bij de meeste verzekeringen moet je rekening houden met de mogelijke schade en die afwegen tegen de premie die je betaalt,” stelt Donat. 55 procent van de Nederlanders heeft een doorlopende reisverzekering, weet Independer.

Wel of geen uitgebreide annuleringsverzekering?

Bij een standaard annuleringsverzekering worden de kosten van je reis vergoed als je vanwege een goede reden toch niet op vakantie kunt gaan. “Bijvoorbeeld bij ziekte, overlijden van een familielid, maar soms ook als je een nieuwe baan hebt gevonden en je moet direct beginnen,” zegt Knopperts. “Het gaat dan om een onvoorziene gebeurtenis die de vakantie onmogelijk maakt.”

“Een uitgebreide dekking betekent een hogere premie,” zegt Donat. “Zo zijn er allriskverzekeringen die bijvoorbeeld ook de vakantie vergoeden als je thuis wil blijven na het overlijden van een goede vriend of een huisdier.”

Net als bij de reisverzekering is het mogelijk om een doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten. Bij een eenmalige annuleringsverzekering betaal je een bepaald percentage van de reissom. Knopperts: “Dat bedrag kan best oplopen.”

Kies je voor een doorlopende annuleringsverzekering dan betaal je een vast bedrag per jaar. “Bij de meeste verzekeraars wordt dan wel een maximaal bedrag terugbetaald, bijvoorbeeld tot 1500 euro. Maak je een duurdere reis, dan is het mogelijk om dat bedrag op te hogen naar bijvoorbeeld 2500 euro en dat jaar een hogere premie voor de annuleringsverzekering te betalen.”

Ingewikkelder is de dekking met betrekking tot corona. Donat: “Wij raden consumenten aan heel goed de voorwaarden op dit gebied door te lezen vóór het afsluiten van de verzekering.” Als je zelf corona hebt, ben je gewoon ziek en valt de terugbetaling van je vakantie onder de reguliere annuleringsverzekeringen.

Anders is het als je eenmaal op vakantie corona krijgt en bijvoorbeeld in quarantaine moet. “Extra verblijfskosten worden door sommige verzekeraars wel en door andere niet gedekt,” schetst Donat. Dat geldt ook voor een vervroegde terugreis als het reisadvies verandert van geel naar oranje of rood. “De meeste verzekeraars vergoeden dat niet.”

Europa of werelddekking?

Dat is een makkelijke keus. Reis je binnen Europa, dan heb je genoeg aan de standaard Europadekking. “Ga je een keer op vakantie naar Bali of de Verenigde Staten, dan heb je werelddekking nodig,” zegt Knopperts. Blijf je meestal binnen Europa, dan is een doorlopende reisverzekering met Europadekking zeker verstandig. “Die kun je meestal tijdelijk upgraden naar werelddekking voor een vakantie buiten de grenzen van de EU.”

Bij de meeste verzekeraars is het daarna pas aan het einde van het afsluitjaar mogelijk de dekking weer om te zetten naar Europa. Knopperts: “Voor werelddekking betaal je ongeveer 1 euro per maand meer.”

Ook een aantal niet-Europese landen vallen onder de Europadekking. “Dan gaat het over landen rond de Middellandse zee zoals Marokko, Tunesië, Egypte, Turkije en Israël,” somt Dona op. “En een aantal bekende eilandgroepen zoals de Canarische eilanden, Madeira en de Azoren.”

Extra dekking voor geneeskundige kosten of een aanvullende zorgverzekering?

Reisverzekering of niet, de zorgverzekering dekt de medische kosten in het buitenland. Maar de vergoeding is beperkt tot het in Nederland geldende tarief. “Beland je in een kliniek in Zwitserland, of in een ziekenhuis in de VS of Canada, dan betaal je waarschijnlijk veel meer,” zegt Knopperts. Het verschil in die kosten kun je verzekeren via je zorgverzekeraar – met een aanvullende zorgverzekering – óf met je reisverzekering met een extra dekking voor geneeskundige kosten.

“De reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten dekt meer én het eigen risico wordt vaak ook afgedekt,” zegt Donat. Bovendien kun je een reisverzekering op elk moment afsluiten en dat geldt natuurlijk niet voor een aanvullende zorgverzekering.

Bij een zorgverzekering kan deze dekking al onderdeel zijn van de aanvullende verzekering. “Controleer daarom ook of je hiervoor al verzekerd bent,” zegt Knoppert.

Aanvullend verzekeren bij wintersport of avontuurlijke vakantie?

Het laatste dilemma wordt bepaald door wat je op vakantie gaat doen. Aan het strand hangen, tennissen of golfen valt onder de reguliere reisverzekering. Ga je bergbeklimmen, skiën, duiken, raften, abseilen of bijvoorbeeld mountainbiken over lastige parcours, dan worden eventuele kosten niet gedekt vanuit de standaard reisverzekering. Beoefen je zo’n sport tijdens de vakantie, dan moet je dat apart meeverzekeren.

“Met de verzekeringsmodule voor wintersport ben je bijvoorbeeld verzekerd voor een reddingsactie op de piste en vervoer na een ongeval om van de piste af te komen,” zegt Donat. Schade of blessures door offpiste, speedskiën en ijsklimmen vallen dan weer buiten deze wintersportverzekering.

Ook wandelen in de bergen valt niet onder de standaard reisverzekering, waarschuwt Donat. “Voor een avontuurlijke bergwandeling moet je een aanvullende verzekering afsluiten. Afhankelijk van de dekking keert die uit als je fototoestel kapot valt, maar ook als er een zoekactie op touw moet worden gezet als je verdwaalt.”