Ik draaide bijna onafgebroken het album The Queen is Dead van The Smiths

Op zondagochtend is er een ritueel.

Het speelt zich af in de sportschool, en wel bij de spinningles van Brian.

Brian is een muziekliefhebber. Hij maakt voor elke les een bijna nieuwe speellijst. Omdat hij ook een ontzettende wielerfan is – uiteraard, zeg ik er maar even bij – ploeterden we de afgelopen keren vooral op Spaanstalige nummers, omdat de Vuelta bezig is.

Maar het eerste nummer is altijd een speciaal nummer. Om, zoals hij zegt, ‘iemand te eren die ons deze week is ontvallen’.

Het gaat dan vooral om zangers, zangeressen, muzikanten of producers.

We zijn wel eens begonnen op een keihard afgespeeld Oh La La La van TC Matic, omdat zanger Arno Hintjens de geest had gegeven. Heerlijk begin van de les. Een paar weken geleden draaide hij een nummer van Olivia Newton John. Niet uit de films Grease of Xanadu, maar een nummer waarvan ik de titel alweer ben vergeten (nee, niet het voor de hand liggende Physical).

Sinds donderdag draaide ik bijna onafgebroken het album The Queen is Dead van The Smiths. Ik moest even graven in de berg cd’s, maar daar was ie dan.

Prachtig album. (In ongelukkiger tijden draaide ik hun verzamelalbum Hatful of Hollow grijs, vooral natuurlijk het sublieme nummer Heaven Knows I’m Miserable Now. Jongens, wat kon ik zielig en vol zelfmedelijden op dat nummer gaan!) Al is The Queen is Dead, uit 1986, natuurlijk niet echt een eerbetoon aan koningin Elizabeth. Zanger Morrissey laat zijn afkeer blijken over onder meer het koningshuis. Nou ja, mooie muziek blijft het, en daarom zette ik de cd op.

(Overigens kreeg het album een pendant in The King is Dead van The Decemberists, het zou zelf een hommage zijn aan The Smiths. Ook een goede cd.)

Zondagochtend dus vol verwachting naar de sportschool.

Voor zover ik wist was ons geen bekende muzikant ontvallen. En al was dat wel zo, Brian kon natuurlijk niet om de dood van Elizabeth II heen. Benieuwd wat hij zou draaien.

Maar bij het betreden van de spinningzaal zag ik een lege ruimte, dat wil zeggen: de spinningfietsen stonden keurig in het gelid tegen de wanden.

Brian bleek ergens in Duitsland rond te fietsen. En ik had, omdat de les sinds de zomer elke zondag doorgaat, niet op het rooster gekeken.

Stond ik daar in mijn lycrabroekje, handdoek over mijn schouder en met mijn bidon in mijn hand. Altijd een treurig moment als iets helemaal niet is zoals je het had verwacht. (Een café dat dicht is, een leeg rek waar de pakken havermout hadden moeten staan.)

Ik nam werktuiglijk een slokje water. Daarna prevelde ik met de nodige pathetiek de eerste regels van Heaven Knows I’m Miserable Know.

Ook te beschouwen als een soort ode aan de gestorven koningin.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.