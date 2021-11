‘Ik dacht: ik ben verliefd op iemand die ik nog nooit heb gekust’

“Ik was helemaal niet bezig met trouwen of een gezin. Ik was al 37 en dacht: ik zal wel iemand zijn die leeft voor haar werk. Ik woonde in Montenegro en werkte als producer van klassieke muziekfestivals in Moskou.

Voor een samenwerking met een Nederlands gezelschap werkte ik op afstand intensief samen met een Nederlandse producer, maar tijdens het festival sprak ik hem weinig. Na afloop belde ik hem op om hem te bedanken. Het was een fijn gesprek en we belden elkaar daarna regelmatig. Hij schreef mij brieven en ik stuurde hem gedichten terug.

Na twee maanden kwam hij mij opzoeken in Montenegro. Ik weet nog dat ik op hem aan het wachten was bij de gate en dacht: ik ben gewoon verliefd op iemand die ik nog nooit heb gekust. Toen ik hem zag, wist ik het: dit is voor altijd.

We dachten eigenlijk dat we geen kinderen konden krijgen, maar toen we gingen samenwonen in Servië en ik een sabbatical nam, bleek ik opeens zwanger te zijn. Onze dochter is geboren in Belgrado. Afgelopen zomer besloten we om naar Amsterdam te verhuizen. Samen met zijn kat, mijn hond en onze dochter zijn we de auto ingestapt en vanuit Servië naar Nederland gereden. Het is bizar dat in een paar jaar tijd mijn leven zo is veranderd.”