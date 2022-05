Ik associeer Marmite met de aangekoekte stukjes die onder in de ovenschaal bleven zitten

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op Marmite.

Een aantal weken geleden verruilde ik Amsterdam een weekend voor Londen. Ik bezocht er mijn neef, die ik door corona jaren niet had gezien. Ik kende zijn zoontje Elijah alleen van foto’s en zijn dochter Lara was twee koppen gegroeid.

De eerste ochtend na aankomst draaide ik me tevreden nog eens om, aangezien er eens geen kinderen aan mijn voeteneind stonden. Toen klonk er een zachte klop op de deur. En een stemmetje: “Uncle Sam?” Daar stond mijn lieve nichtje in haar schooluniform, met de vraag of ik haar ontbijt wilde maken. We slopen naar beneden aangezien de rest van de familie nog op een oor lag, de keuken in. Daar kreeg ik de opdracht een bagel met ­Marmite te smeren. Ook voor mezelf besmeerde ik er een met een dikke laag boter en Marmite. Heerlijk!

Sunday roast

Marmite, je haat het of je houdt ervan. Mensen die tot de tweede groep behoren, komen verdacht vaak uit het Verenigd Koninkrijk. In Engelse supermarkten kun je ook chips, crackers en pindakaas met Marmitesmaak kopen. Ik associeer Marmite een beetje met de sunday roast, of eigenlijk met de aangekoekte stukjes die onder in de ovenschaal of pan bleven zitten. Bij ons thuis werd gevochten om die naar Marmite smakende, zoutige aanbaksels, die we met een mes uit de schaal bikten om ze vervolgens met een stuk brood op te dippen

Marmite werd bedacht door de Duitse wetenschapper Justus van Liebig, die ontdekte dat een concentraat van brouwersgist lekker smaakte. In 1902 werd in Burton-on-Trent de Marmite Food Company opgericht om gistextract te produceren.

Zelf gebruik ik Marmite voor veel meer dan alleen mijn toast. Ik lepel het als smaakmaker (lees: bouillonvervanger) door soepen en sauzen en smeer er soms mijn groenten mee in voor het roosteren.

Toen ik Nigella Lawsons recept voor spaghetti met Marmite zag, bracht dat me op een idee. Salie en krokant broodkruim erbij en je hebt een vegapasta die binnen 15 minuten op tafel staat en naar het lekkerste van de sunday roast smaakt.

Spaghetti met Marmite en salie Ingrediënten

- 350 g spaghetti

- 2 handjes broodkruim (panko kan ook)

- 60 g boter

- 20 blaadjes fijngesneden salie

- 3 tl Marmite

- ruim zwarte peper Bereiding

Kook de pasta in ruim water met genoeg zout. Rooster in een droge pan of in een beetje olijfolie het broodkruim of de panko goudbruin en krokant. Verwarm in een andere pan de boter en bak hier de salie licht in aan. Voeg de Marmite en een paar eetlepels kookvocht toe en roer door, zodat de saus begint te emulgeren. Als de pasta al dente is, giet je die af. Bewaar een paar flinke lepels vocht. Roer de pasta op laag vuur door de saus met het extra kookvocht. Breng op smaak met zwarte peper en zo nodig nog een beetje extra zout. Serveer de pasta met het knapperige broodkruim en een frisse salade ernaast.