IJscuypje in De Pijp maakt tijdelijk plaats voor de mutsen van Barts

Beeld Sophie Saddington

Het wordt eerder donker, de verwarming kan weer aan en de dikke truien worden van zolder gehaald. Oftewel, het wordt winter. En daarbij horen ook mutsen, handschoenen en sjaals. Voor Bart Koene (56) en zijn winkel aan de Eerste van der Helststraat dé tijd van het jaar: “Het leuke aan een muts is dat ie vaak iedereen tevreden stelt. Een broek kan te klein of te groot zijn, een muts past altijd.”

Sinds een paar jaar maken enkele ijssalons van IJscuypje in de stad ’s winters plaats voor Barts. De salons worden volledig omgebouwd tot winkel met mutsen, sjaals, oorwarmers en handschoenen. Naast onder meer vestigingen op de Prinsengracht en de Heiligeweg, die in de jaren hiervoor ook de seizoensswitch maakten, mag Barts het nu ook proberen om de hoek van de Albert Cuypmarkt in De Pijp.

Groot is de zaak niet, maar door de hoge witte muren is er genoeg plek voor de winteraccessoires aan de wand en een rek met handschoenen. Alles hangt op kleur en is ook nog eens van licht naar donker gesorteerd.

Barts speelt in op de trends. Je vindt er de wat grotere mutsen tot over je oren, maar ook bucket hats, waar veel hipsters mee lopen (€25 -€35). De bucket hats zijn afgeleid van de vissershoed en ook in wintervarianten verkrijgbaar, zoals in ribfluweel.

