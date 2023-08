IJs met kip of bacon? Bij Tudy’s Sugarbar in West hoef je geen traditionele ijssmaken te verwachten

Beeld Jakob van Vliet

Als je binnenstapt bij Tudy’s Sugarbar is het meteen wel duidelijk dat de winkel zijn naam eer aan doet. Er staan zoetroze meubels met glimmende accenten, tegen de muren staan dessert-gerelateerde producten zoals lipgloss in ijsjessmaak uitgestald en bij de toonbank liggen taartjes, koekjes en natuurlijk: bakken met ijs.

Eigenaar en oprichter Nekeia Boone (44) komt uit de Verenigde Staten, maar woont intussen al vijftien jaar in Amsterdam. “Ik heb geen culinaire achtergrond. Tijdens de lockdown ben ik zelf ijs gaan maken,” vertelt ze. “Eerst voor mijn vrienden. Die vonden het heerlijk, dus toen ben ik het gaan verkopen.” Dat ging als een trein, dus werd het tijd voor een winkel.

Traditionele smaken zul je hier niet tegenkomen. De Sugarbar combineert zoete met hartige smaken, zoals chicken & waffles, pure chocola met bacon of bruine suiker-bourbon (€3,85 per bolletje). “Ik ga graag voor uitdagende smaken die je nergens anders tegenkomt.”

Tudy’s Sugarbar is een dessertsalon waar je niet alleen desserts koopt: je vindt er ook een flesje wijn of make-up. “Het is een conceptwinkel,” vertelt Boone. “Alles is rondom het thema desserts, met ijs als middelpunt. Naar mijn idee is dit uniek in Amsterdam.”

Boone’s inspiratie is haar oma Tudy, naar wie de winkel is vernoemd. “Zij kookte altijd zonder recepten maar puur op gevoel. Dat heb ik van haar overgenomen.” Zelf hoopt ze ook een inspiratie te zijn voor anderen. “Dit is een van de weinige merken die door een zwarte vrouw is opgericht. Ik hoop dat anderen naar mij kunnen kijken en denken: dit kan ik ook.”

