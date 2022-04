Iedereen staat in de rij voor de tulpen van Theo Dobbe, man met de kolenschoppen

Theo Dobbe (80+) zit vanaf zijn 17de in de bollen en raakt er maar niet op uitgekeken. Op het land achter zijn huis in Aerdenhout verbouwt hij sinds 1983 exclusieve tulpen waarvoor Amsterdamse bloemenmannen in de rij staan. ‘Ze kraken zo lekker als je er een bos van maakt.’

Het is nogal een contrast: de delicate kunstwerkjes die de tulpen van Theo ­Dobbe zijn aan de ene kant, en zijn kolenschoppen van handen aan de andere.

Om met die laatste te beginnen: reusachtig zijn ze. Klauwen, in de goede zin van het woord. Met vingers die niet allemaal in een volledig natuurlijke hoek staan ten opzichte van elkaar. Donkere handen, zoals je ook aan zijn gezicht kan zien dat Dobbe een leven lang buiten heeft doorgebracht. Het weer is erin gaan zitten. Aan de nagels tien juweeltjes van rouw­randen.

Black Hero. Beeld Linette Raven

Theo Dobbe heeft de afgelopen tachtig jaar weinig tijd achter de computer doorgebracht. Hij heeft geen papieren ver­schoven over bureaus of oeverloos staan kletsen bij koffieautomaten. Dobbe was en is te vinden op het land, in de weer met bollen en bloemen. Die handen die hebben gegraven, zand herschikt en, vooruit, gewassen gekoesterd. Dat deden ze en dat doen ze nog steeds.

350.000 tulpen

Hij zit in de keuken met Betty (78), zijn vrouw, in hun magnifieke huis in Aerdenhout. Van alle gemakken voorzien, maar allesbehalve een luie woning. Het is een werkhuis en het resultaat van dat werk houdt Dobbe continu in de gaten door het keukenraam: 350.000 tulpen staan er, in ongeveer 100 verschillende variëteiten.

Er is deze ochtend weinig van te zien: het is die dag in begin april dat Nederland ontwaakte onder een laagje sneeuw. Maar gedurende de ochtend gaat de zon schijnen en op een aantal plekken piepen heldere kleuren tussen het wit door. Alsof ze Dobbe gerust willen stellen: we zijn er nog.

Secret parrot. Beeld Linette Raven

Exclusieve bloemen, biologisch bovendien. Niet zomaar tulpen met gewone kelkjes die per heel veel tegelijk worden verkocht bij bloemenkramen, maar echt bijzondere exemplaren. Tulpen die veel mensen niet eens herkennen als zodanig. Gefranjerd en met puntjes die in alle richtingen wijzen. Niet in standaard rood of geel, maar met kleuren die in elkaar overlopen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nieuw, veredeld, maar vooral schitterend mooi.

Professor Röntgen

In enkele zaken in Amsterdam worden ze verkocht en vinden ze gretig aftrek tussen april en juni. Parkiettulpen luisterend naar commerciële namen als Secret Parrot, ­Purple Dream of Cabanna. Maar ook zijn er de Professor Röntgen en de Karel Doorman. Gekoesterd, gemasseerd en groot­gebracht door Dobbe en zijn vrouw.

Barbados. Beeld Linette Raven

Dobbe is geboren en getogen op een boerenbedrijf even verderop in het dorp De Zilk en kent de streek als zijn broekzak. Vanaf zijn 17de zit hij in de bollen. Hyacinten vooral; met de bijzondere tulpen is hij begonnen toen hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Toen hij in 1983 dit stuk land zag, onder de rook van de Keukenhof, was hij verkocht: “Ik zag mezelf daar al met tulpen.”

Het bleek een schot in de roos. Als hij eens bij zijn zoon Patrick op het werk is, die een groothandel heeft in bloemen in Aalsmeer, ­vragen ze hem: ‘Meneer Dobbe, wanneer komen de tulpen weer?’ Maar Dobbe is net als zijn tulp: hij laat zich niet opjutten. Als de tijd rijp is. Wanneer dat is? Dobbe weet het ook niet. Als hij naar buiten kijkt en ziet dat het goed is. “We zijn afhankelijk van het weer. We verzorgen ze zo goed mogelijk.”

Purple dream 2. Beeld Linette Raven

Tulpen die buiten opgroeien, dat is natuur, zegt hij. “Ze krijgen meer voedingsstoffen mee op het zand. Het zijn ook vaak andere soorten dan die in de winter groeien in de kas. Die worden erdoor gejaagd. Als ik dat zie groeien, zo op lange bedden, al die verschillende soorten, dan krijg ik daar een kick van. Pure lol is dat.”

Negatieve gedachten

Om die lol is het hem ook te doen, nog steeds: bezig zijn, plezier hebben. “Verder heb ik weinig hobby’s.” Of zoals zijn echtgenote zegt: “Theo heeft een uitlaatklep nodig.” En even later: “Als ik in de keuken sta, zie ik hem zijn kilometers maken, lopend tussen de bloemen. Dan denk ik weleens: wat loopt ie toch te zoeken?” Hij: “Eerst met corona, nu die oorlog, daar moet je soms even aan ontsnappen, anders krijg je maar negatieve gedachten.”

Altijd bezig dus, zelden gehaast. Jakkeren heeft geen zin als je op kwaliteit uit bent. Biologisch boeren zorgt voor bloemen die stevig zijn, die niet in elkaar storten nadat ze een dagje op een vaas hebben gestaan. “Biotulpen kraken zo lekker als je er een bos van maakt.” Arbeidsintensief? Arbeidsintensief.

Wedding gift. Beeld Linette Raven

En die aprilsneeuw dan, is dat niet funest voor de bloemen? Dobbe haalt de schouders nog maar eens op. “Ach, als het vriest, stopt zo’n tulp met groeien. Het ligt even stil. Maar hij overleeft het wel hoor. Het duurt allemaal net even wat ­langer. Als je zit te azen op regelmatige aanvoer, dan heb je pech.”

Een nicheproduct, dat je vooral niet moet proberen te verkopen via de veiling: daarvoor moet je bulk hebben en – inderdaad – regelmatige aanvoer. Zoon Patrick biedt de tulpen aan zijn klanten aan. Het levert wat op, maar dat is het punt niet: het is een aardigheid, een uit de hand gelopen hobby.

Purple dream 1. Beeld Linette Raven

De leeftijd lijkt Dobbe en zijn vrouw niet te hinderen: ze zijn jaloersmakend energiek en helemaal bij de pinken. Ze kijken ernaar uit dat binnenkort de jongens uit Polen weer met de oogst komen helpen. “Zulke goeie werkers, deskundig ook. Dat was wat, de afgelopen jaren, toen reizen een probleem was. Hoewel, ineens hadden we weer jongelui hier uit de buurt. Die hadden steeds les via de computer en wilden ook weleens iets anders. Sprongen ze over de sloot om ons te komen helpen. Daar genoten we van.”

Redwood. Beeld Linette Raven

Het klinkt als veel, 100 tulpensoorten, maar er zijn jaren geweest dat Dobbe wel 120 verschillende tulpen had staan. Zolang hij kan, gaat hij door – natuurlijk doet hij dat. Want wat is er nu fijner dan wakker worden en door het raam zien dat alles goed is? “Lekker bezig zijn. Tot de deuren van het terras opengaan en Betty over het veld roept dat er koffie is. Ach, mijn dagen zijn altijd te kort. Dit is geen werk. Dit is ­genieten.”

Alle tulpenportretten worden ­geëxposeerd en zijn te koop bij bloemenzaak Menno Kroon in Zuid – net als de Dobbe-tulpen zelf.