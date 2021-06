Iedereen is gewoon weer vrolijker, merken ze bij Clubhouse op het Marineterrein

Bram de Vries van Clubhouse. Beeld Nina Schollaardt

Eindelijk weer open. Wat heeft u het meest gemist?

“Ik heb nu een half jaar gedraaid op de mensen die hier op het Marine­terrein werken, die kwamen allemaal broodjes halen. Zij hebben ons echt ondersteund. Dat was ontzettend fijn, maar het is wel leuk dat er nu weer anderen van buitenaf komen. En iedereen is gewoon weer vrolijker. Veel mensen hadden te lijden tijdens corona, en daar word je zelf ook niet echt vrolijker van. Ik ben als een spons, dat heeft wel effect op mij.”

Ziet u veel vaste gasten terug?

“Best wel, veel van onze vaste gasten zijn van het Marineterrein en die ben ik eigenlijk nooit echt kwijtgeraakt. De mensen van de wijk hieromheen komen wel weer terug, maar dat is nog niet met grote hordes.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen de afgelopen tijd?

“We zagen dat gasten het oké vinden om zelf hun drankje of eten te halen, dus we hebben in de zaak een winkel ingericht en nemen geen bestellingen meer op. En op het terras hebben we buitenwerkplekken gemaakt. Mijn compagnons hebben een ontwerpstudio en zij bouwden de nieuwe meubels. We hebben stopcontacten aangelegd en snelle wifi. Het idee is om straks ook grote tafels met schermen buiten te plaatsen, voor vergaderingen. Dat moet dan wel vandalisme- en regenproof zijn. We weten nog niet hoe dit uitpakt, het is een experiment.”

Heeft u ook iets aan de lockdown ­gehad?

“Ik ben superblij met wat we nu gaan doen met buitenwerken, dus dat hebben we eraan overgehouden. Ik heb geleerd meer te kijken naar waar behoefte aan is, vanuit onszelf en de gasten. Daar zijn de buitenwerkplekken en de winkel in de zaak uit voortgekomen.”

Waar kijkt u naar uit de komende maanden?

“Dat we open zijn en kunnen blijven. Nu is het heel leuk, en ik hoop dat het zo blijft, dat we dit gevoel vast kunnen houden.”

Clubhouse Kattenburgerstraat 5 clubhouse.amsterdam

