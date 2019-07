Iedereen aan de avocado, ligt Instagram er plotseling uit

Eigenaar Ron Simpson, chefkok Evert Broer, eigenaar Julien Zaal en manager Jeabby Chaiyasat. Zaal: "We hopen op Amsterdammers, niet alleen toeristen." Beeld Hans van der Beek

Ik heb in principe niet heel veel tegen gerechten met avocado. Je moet alleen een beetje om die avocado heen eten, zo’n ding staat erg snel tegen.

Ik heb dat ook met Serranoham. Het is al snel mooi geweest.

Haring.

Een golfslagbad.

Dus ik ga een zware avond tegemoet, hier bij The Avocado Show Downtown. Ik zit ook al niet op Instagram, dat is meteen een wereld van verschil, een heel andere wereld eigenlijk. De avocado heeft Insta groot gemaakt.

Ik vraag waar ik mijn jas kan ophangen. Een meisje van de bediening gaat het navragen.

Even later: “We hebben geen garderobe.”

Een restaurant met een overvloed aan avocado, maar geen plekje voor je jas. De wereld en ik begrijpen steeds minder van elkaar.

Hoewel. Uitgerekend nu ligt Instagram eruit door een storing. Misschien bestaat er toch een god.

Iedereen neemt plaats. Er is een plekje vrij aan een tafeltje met drie meisjes. Ik ben welkom. Ze zijn van De hippe vegetariër en De buik van Amsterdam. Ik vraag het voor de zekerheid nog een keer.

Fenna van Surksum neemt foto’s van de menukaart, eerst met een joekel van een Canon en daarna met haar mobiel. Ik pols de diepe reden hiervan. Van Surksum: “De mobiel is voor meteen online en de camera voor het stuk zelf.”

“Maar Instagram ligt eruit,” zeg ik.

Drie verbaasde meisjes om me heen. “Echt!?”

Dat deze oude man de Insta­generatie moet vertellen dat hun lifeline weg is: ik beschouw dit als niets minder dan een overwinning van de dode boom.

Ah, tortilla’s met guacamole. Zo lust ik het ook. En huisgemaakte avocadofrietjes met wasabimayo en zwarte truffelmayo.

Om me heen: “Nice!”

Ze nemen foto’s en daarna wachten ze met eten. Wil ik geen foto maken dan?

Ik vind het beleefde meisjes, collegiaal ook.

Er komt nu ook een halve avocado op tafel met bloemetjes en hummus en zaden. Een feest voor het oog, ook van de camera.

Ik beken dat avocado me snel tegenstaat. Tot mijn verbazing zijn ze het met me eens.

Ilse Korbee: “Je moet ook niet een hele avocado leeg eten.”

Wacht even, vegetarische meisjes drijven toch op avocado?

Ik leer: jawel, maar door een gerecht heen, of een klein plakje op een rijstwafel. Van Surksum: “Dat is het goede aan gezond eten. Je bent snel verzadigd. Van een boterham met hagelslag blijf je eten. Maar met avocado of zalm heb je snel genoeg. Dat is hoe de natuur het bedoeld heeft.”

Sober, beheerst en met overwicht gesproken.

Verwarrend.

Wat Pre-dinner The Avocado Show Downtown

Waar The Avocado Show Downtown, Keizersgracht

Wie Ron Simpson, Julien Zaal, Evert Broer, Fenna van Surksum, Ilse Korbee, Nina van Wijk, Janine Kho

Wanneer woensdag 3 juli, 18.30 tot 22.00 uur Drank en spijs ****

Sfeer ***

Disgenoten Fenna van Surksum (De buik van Amsterdam) en Ilse Korbee en Anne Bolte van De hippe vegetariër. Bolte: "Heel Instagramwaardig." Beeld Hans van der Beek

Ingmar Voerman (Ingmar drinkt), Daniëlle Del Giudice (Girls Who Magazine), JP Schaddé Van Dooren (Cityguys), Vincent van Dijk (HBMEO) en Roger Bloem (Cityguys). Beeld Hans van der Beek

Maaike Driessen (Monstyle) en freelance creative Nina van Wijk: "Instagram ligt eruit, dus dat is top." Beeld Hans van der Beek

Karlijn Melenhorst (The green beautymarket) en Karlijn Visser (Holistik): "De kaart ken ik al, maar het is constante kwaliteit. Ik vind dat toch knap." Beeld Hans van der Beek

Joël Horzelenberg (This talent works) en Janine Kho (Leading Asians): "Ja, super." Beeld Hans van der Beek