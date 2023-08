Huwelijk gestrand, huis in de verkoop en Angelique (55) is weer op zoek: ‘Buiten de A10 is me eigenlijk al te dorps’

Om haar huwelijk te redden, verhuisde Angelique Houtkamp (55) tijdelijk naar een huurhuis in de buurt van het Vondelpark – maar tevergeefs. Binnenkort gaat het gezamelijke huis in Holysloot de markt op. ‘Met de helft van de opbrengst hoop ik een appartement te kopen.’

Na ruim 25 jaar in dezelfde woning in de Frederikstraat te hebben gewoond, verhuist Angelique Houtkamp in 2015 naar Holysloot, een pittoresk dorp met vijfhonderd inwoners onder de rook van Amsterdam, waar ze gaat samenwonen met haar vriend. “Ik wilde een tuintje, hij wilde meer ruimte voor zijn verzamelingen, van elpees tot fietsen. We bekeken vier huizen in de stad en per toeval stuitten we op een jarenzestigwoning in Holysloot. De plek was zo sprookjesachtig, we waren meteen verkocht.”

Angelique en haar vriend trouwen, maar dan gaat hun relatie wankelen, na 18 jaar samen. “Het ging zo slecht dat we besloten om elkaar de ruimte te geven; wie weet zou wat tijd apart ons huwelijk nog kunnen redden. Ik zocht op Funda en Pararius naar een tijdelijk huurhuis in Amsterdam. Het liefst dicht bij een park, zodat ik onze hondjes Angus en Vicky – waar we als ‘co-ouders’ voor wilden blijven zorgen – kon uitlaten.”

Beeld Jakob van Vliet

Absurd hoge huur

Binnen twee weken vindt ze een geschikte woning, met een kortlopend contract van zes maanden, in de buurt van het Vondelpark. “Het voelde meteen goed. Ook al ging ik van 100 m2 naar 33 m2 en was de huur van 1600 euro natuurlijk absurd hoog: ik kreeg er een ruim balkon met een oude kastanjeboom voor het raam en hoge plafonds voor terug. Alles was gerenoveerd, er stonden zelfs wat meubels. Vanaf dag één realiseerde ik me wat een mazzel ik heb dat ik het kon betalen om hier tijdelijk te wonen.”

Tijdelijk duurt toch iets langer en na anderhalf jaar strandt het huwelijk alsnog. Ze besluiten dat het beter is om te scheiden. “Mijn ex bleef in het koophuis wonen, maar in ons scheidingsconvenant lieten we opnemen dat hij er tot acht maanden kon blijven, zodat het huis daarna alsnog verkocht kon worden. Dat zou mij de mogelijkheid bieden om ook weer iets te kopen.” Omdat haar ex-man bij de bank een overbruggingslening kan afsluiten, op basis van de helft van het getaxeerde bedrag van de woning, lukt het hem een appartement te kopen, net buiten de Ring in West.

Hun gezamenlijke huis hebben ze inmiddels leeggehaald en gaat binnenkort in de verkoop. Pas als het straks daadwerkelijk verkocht is, durft Angelique weer op Funda te gaan kijken naar een koopwoning. “Stel dat ik nu mijn droomhuis zie en ik kan niet bieden, daar maak ik mezelf alleen maar gek mee.”

Beeld Jakob van Vliet

Buurten verkennen

Amsterdam zal ze voorlopig niet snel verlaten: “Het duurde een tijdje voor ik aan mezelf kon toegeven hoe blij ik ben om weer in de stad te wonen. Ik ben eigenaar van een tattoostudio in Oud-West, mijn werk is op loopafstand van mijn huis. Wonen buiten de A10 is me eigenlijk al te dorps nu; ik wil graag aanschurken tegen de drukte. Regelmatig ga ik met de honden wandelen om buurten te verkennen die ik nog niet goed ken, om te kijken of ik daar iets zou willen kopen. Zoals Bos en Lommer, dat lijkt me een leuke buurt, dicht bij het Westerpark en Rembrandtpark.

Het huis in Holysloot kochten ze acht jaar geleden, op een gunstig moment, voor 415.000 euro. Het gaat naar verwachting de markt op voor rond de 750.000. “We hopen dat we het binnen drie maanden kunnen verkopen. Met de helft van de opbrengst, mijn salaris en wat spaargeld denk ik straks een appartement te kunnen kopen tussen de vijf en zes ton. Liever leen ik niet het maximale bedrag; ik vind het interessanter om te weten wat ik per maand kwijt zal zijn, en of ik dat bedrag kan blijven betalen. Het is wrang, maar het ‘voordeel’ van twee jaar lang huren voor 1600 euro per maand is dat ik straks heel blij ben dat ik door te kopen, hopelijk, uitkom op een maandbedrag van rond de 1000 euro. Ik heb nu vooral veel zin om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met de zoektocht naar een nieuw huis.”

Wie Angelique Houtkamp (55), eigenaar/manager tattoostudio Salon Serpent, woont de helft van de tijd samen met honden Angus en Vicky.

Huurt een woning van 33 m2 in Oud-West voor 1600 euro per maand.

Beeld Jakob van Vliet

Verhuisgeschiedenis 1968-1986 Uithoorn

1986-1987 H. Cleyndertweg

1988-1994 Frederikstraat 2 (zolder)

1994- 2015 Frederikstraat 2 (derde verdieping)

2015-2020 Dorpsstraat 24, Holysloot

2021-heden Roemer Visscherstraat 11

Huizenjachttip “Ga je uit elkaar en heb je een koophuis, dan kan een van de twee partners een voorlopige overbruggingslening afsluiten bij de bank, om zo een andere woning te kunnen kopen.”