Hun vegan creaties zijn op Instagram al een hit, nu openen ze bezorgrestaurant De Kleine Vegan

Een carrièreswitch?

“Sinds de eerste lockdown ben ik veel met mijn vrienden Daan Boom en Tobias Camman gaan eten. Ik eet vegan, maar gelukkig kan Tobias erg goed koken en ziet hij vegan als een uitdaging. We besloten onze kookavonturen te filmen op Instagram, noemden het The Vegan Kitchen, en die video’s ging nogal eh… viral. Eind vorig jaar zijn we door Thuisbezorgd benaderd met de vraag of we niet een eigen vegan pop-uprestaurant wilden openen tijdens veganuary.”

Dry january, veganuary, mag in januari dan helemaal niets meer?

“Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar het is wel slim. Als je alcohol toch al links laat liggen, waarom zou je dat met dierlijke producten ook niet doen? Het is niet alleen goed voor je eigen gezondheid, maar ook voor de wereld.”

Staan jullie zelf in de keuken?

“Tobias heeft alles bedacht, onder het toeziend oog van Peter Gast van Graphite, waar we mogen koken. Ik heb met de voorbereidingen een beetje geholpen, tot grote frustratie van Tobias. Misschien is het een beter idee als ik help met bezorgen.”

Wat staat er op het menu?

“Je kunt kiezen uit drie werelddelen: Zuid-Amerika, Azië en Midden-Oosten. We maken onder andere smokey chili sin carne en pied de mouton in tempura.”

Stel, het loopt storm…

“Ik ben bang dat het uit de hand gaat lopen als ik de reacties op Instagram zie. Er zijn zelfs mensen die deze week een Airbnb in Amsterdam willen boeken omdat ze onze gerechten willen proeven. Daarmee helpen ze gelijk een goed doel: de opbrengst van ons restaurant De Kleine Vegan gaat naar de Voedselbank.”