Humans of Amsterdam: ‘Zijn moeder stond op het punt om met onze zoon te vertrekken naar Curaçao’

Beeld Debra Barraud

“Mijn zoon is mijn eerste vuurwerk; hij werd geboren op 31 december om zes uur ’s avonds. Toen ik hem voor het eerst in mijn armen had, was ik zo overweldigd met emoties dat ik een halfuur niet kon praten. Hij was acht toen zijn moeder en ik uit elkaar gingen. Ik werkte destijds bij een steenfabriek. Ik verdiende weinig en we woonden op een kleine kamer. Dat zorgde voor veel spanning.

Ik ben zelf zonder vader opgegroeid en mijn grootste angst was altijd dat mijn zoon hetzelfde zou moeten meemaken. Die angst werd helaas een paar jaar later realiteit. Ik was aan het werk toen ik werd gebeld door een medewerker van Schiphol. Zijn moeder stond op het punt om met onze zoon te vertrekken naar Curaçao. Hij draagt mijn achternaam, dus hij niet mag zomaar vliegen zonder mijn toestemming.

Op dat moment schrok ik heel erg, maar tegelijkertijd voelde ik me ook machteloos. Ik had hem op dat moment zo weinig te bieden, dus stemde ik toe. Inmiddels heb ik een goede baan en een fijne woning. Mijn zoon is nu zeventien en heeft net zijn vmbo-diploma gehaald.

Ik stuur hem elke maand geld. Ik weet dat geld niet alles is, maar dat is het enige wat ik nu als vader kan doen. Het geeft mij rust om te weten dat hij niet hoeft te strugglen. Ik heb bewust een huis genomen met een extra slaapkamer. Mocht hij ooit naar Nederland willen komen, dan heb ik een kamer voor hem klaar.”