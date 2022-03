Humans of Amsterdam: ‘Ze vertelde dat haar man in Oekraïne bij de politie werkt’

Beeld Debra Barraud

“Er stond een oproepje in de groepsapp van mijn studentenflat met de vraag of mensen wilden helpen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen op Amsterdam Centraal. Eigenlijk had ik het te druk met werk, maar ik kon het niet loslaten en dus besloot ik er tijd voor te maken.

Vandaag is mijn tweede dag en het is best intens. We wachten steeds met een groepje vrijwilligers bij de internationale treinen met een bordje, zo weten de vluchtelingen dat ze zich bij ons kunnen melden. Vervolgens brengen we ze naar het verzamelpunt. Daar krijgen ze wat te drinken en daarna worden ze naar hun verblijfplaats gebracht.

Gisteren kwam er een jonge moeder uit de trein met twee kindjes. De jongste was zeven maanden oud. Ze vertelde dat haar man bij de politie werkt en is achtergebleven in Oekraïne. Ze probeerde al een week contact met hem te krijgen, maar ze kreeg hem niet te pakken. Ik kon zien dat ze zich grote zorgen maakte. Ik kon niet meer betekenen voor haar dan naar haar verhaal te luisteren. De emoties lopen hier vaak hoog op, maar veel tijd om erbij stil te staan is er niet. De volgende trein komt er namelijk alweer aan.”