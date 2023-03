Humans of Amsterdam: ‘Ze stond niet achter mijn beslissing om in transitie te gaan’

Beeld Humans of Amsterdam

“Op mijn twaalfde wist ik eigenlijk al dat ik me meer vrouw voelde dan man. Thuis werd dat niet geaccepteerd, dus ben ik naar Amsterdam gevlucht. Ik heb lang gezworven op straat. Soms ging ik met vreemde mannen mee zodat ik niet op straat hoefde te slapen.

Op mijn achttiende vond ik werk in een homodiscotheek. Ik heette toen nog Eelco. De eigenaresse van de discotheek had ook een pand waar ik kon wonen. Ik deed alles voor haar. Ik werkte hard en draaide haar hele zaak, maar ze stond niet achter mijn beslissing om in transitie te gaan. Het was een homodiscotheek en ze wilde geen vrouwen in dienst.

Hoewel ik mijn baan zou verliezen, wist ik dat ik niet meer als Eelco door het leven wilde gaan. Op mijn 28ste leerde ik mijn toenmalige vriend Jesaja kennen. Hij zei: ‘Ik zie wat er met jou aan de hand is. Ik geef je de rust. Ik help je door de transitie heen. Maar één ding: daarna laat ik je los, want ik val niet op vrouwen.’

Dat was heel moeilijk, want ik hield heel veel van hem. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden en is bij me gebleven toen ik wakker werd uit de narcose. Daarna heeft hij mij nog een paar maanden verzorgd en is toen vertrokken. Sindsdien ben ik Ellen en heb ik hem nooit meer gezien.”