Humans of Amsterdam: ‘Ze sloeg mij zo hard, dat mijn vader haar van mij af moest trekken’

Beeld Debra Barraud

“Ze was altijd wel gewelddadig, maar als kind had ik niet door dat het buiten proportie was. Dat veranderde toen ik haar op een avond geen welterusten wenste en ze mij zo hard sloeg, dat mijn vader haar van mij af moest trekken. Voor het eerst besefte ik dat het totaal onredelijk was dat mijn moeder mij sloeg.

Ik was altijd een vrolijk kind en ik hield van zingen en dansen, maar vanaf dat moment veranderde ik compleet. Ik sprak nog maar nauwelijks en ik maakte me zo klein mogelijk. Op mijn twaalfde scheidden mijn ouders en verhuisde mijn vader naar Nederland. Ik bleef achter in Bulgarije, bij mijn moeder en andere familieleden.

Toen mijn vader werk vond in Amsterdam, kon ik ook naar Nederland komen. Amsterdam voelde als een verademing. In Bulgarije lopen de neonazi’s nog door de straten en wanneer je er net iets anders uitziet, ben je al gauw een target. Ondanks dat het de eerste jaren hier beter met me ging, achtervolgen de donkere gedachten aan het verleden mij nog steeds.

Ik heb lange tijd een wiet- en gameverslaving gehad, omdat ik al mijn gevoelens wilde onderdrukken. Inmiddels ben ik van mijn verslavingen af en werk ik in een hotel. Ook heb ik eindelijk een vaste woonplek. Volgend jaar hoop ik toegelaten te worden tot de kunstacademie in Utrecht. Wanneer ik creëer, heb ik het gevoel dat ik mijn depressie beter aankan.”