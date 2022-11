Humans of Amsterdam: ‘We hebben een klik, dus hebben al plannen voor een volgende afspraak’

Beeld Debra Barraud

Eos (links): “Toen ik zestien was, heb ik drie weken iets met haar broertje gehad. We zaten alle drie op het Barlaeus in Amsterdam. Nina en ik hadden niet veel contact, maar we waren wel al fan van elkaar.”

Nina: “We zijn elkaar daarna vrij snel uit het oog verloren totdat ik laatst met mijn broertje was en hij zei: ‘Nien, ik was laatst met Eos aan het zuipen. Jullie moeten echt chillen. Jullie worden nieuwe bff’s.’”

Eos: “Vandaag is dus de dag dat we hebben afgesproken. We hadden elkaar bijna tien jaar niet gezien. We hebben thee gedronken, gepraat over antikapitalistische teksten, over feminisme, kunst en atelierruimtes.”

Nina: “Eos heeft net vijf jaar aan de kunstacademie gestudeerd in London en ik aan de kunstacademie in Berlijn. We zijn beiden na ongeveer vijf jaar terug in Amsterdam. We voelen ons allebei een beetje ontheemd, omdat we zo lang weg zijn geweest.”

Eos: “We hebben absoluut een klik, dus we hebben al plannen gemaakt voor een volgende afspraak.”

Nina: “Ik moet vrijdag op een hond passen, dan kom Eos eten en daarna gaan we naar een technofeestje van vrienden van wie ik vind dat Eos ze moet leren kennen. Maar nu gaan we eerst even een oliebol eten, want die hebben we beiden gemist!”