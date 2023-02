Humans of Amsterdam: ‘Tot mijn twintigste kroop ik bij mijn moeder in bed’

Beeld Debra Barraud

“Ik denk dat ik zonder tekenen het leven niet aankan. Ik was negen toen ik voor het eerst een tekening van mijn moeder maakte. We hadden een gecompliceerde relatie. Ik wilde altijd zo dicht mogelijk bij haar in de buurt zijn, maar zij kon niet overweg met mijn liefde voor haar.

Tot mijn twintigste kroop ik bij haar in bed. Zij lag dan sigaretten te roken en speelde pocket solitaire. Ze was niet snibbig of iets, maar ze toonde gewoon geen affectie. Ondanks dat ik vaak met haar overhoop heb gelegen, was ze apetrots toen ik mijn eerste geïllustreerde boek uitbracht. Ze kocht gelijk tien exemplaren. Dat was zo schattig.

Rond haar tachtigste raakte ze dement. Het klinkt misschien gek, maar haar dementie kwam voor mij als een geschenk. Het maakte haar zachter, liever en benaderbaar. Wanneer ik dan op bezoek kwam, liet ze mij een kopie van mijn in het Japans vertaalde boek zien en vertelde vol trots dat haar dochter dat had gemaakt.

In die periode heb ik haar veel getekend. Tekenen is een moment van liefde. Ze wist destijds misschien niet meer wie ik was, maar voor het eerst in mijn leven aanvaardde ze mijn liefde.”