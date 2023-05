Humans of Amsterdam: ‘Toen mijn moeder overleed en mijn broer verslaafd raakte, kwam ik in een diep dal’

Beeld Debra Barraud

“De middelbare school heb ik nooit afgemaakt. Door mijn ADHD heb ik mij nooit goed kunnen focussen op theorie. Toen mijn moeder overleed en mijn broer verslaafd raakte aan drugs, kwam ik in een diep dal. Mijn leven voelde als een grote chaos.

Op een dag kwam mijn broer thuis met een aluminium gietoven en vanaf dat moment heb ik een fascinatie voor het concept materialen omsmelten. Op mijn twaalfde kreeg ik een smeedworkshop cadeau voor mijn verjaardag. Ik had destijds nergens grip op in mijn leven, maar tijdens het smeden was ik gefocust en voelde ik controle over wat ik ging maken.

De jaren erna bleef ik oefenen en ik bouwde een werkplaats in de achtertuin. Leren vanuit de boeken lukte mij nog steeds niet. Daarom mailde ik verschillende smederijen voor een stage. Eén smederij reageerde. Ze konden mij geen stage aanbieden, maar ik voelde mij wel serieus genomen.

Ik besloot een mbo-opleiding houtbewerking te volgen. Een jaar lang timmerde ik alleen maar grafkisten in elkaar. Toch droomde ik nog van een stage bij een smederij. Op een dag kwam mijn docent Daniel met het goede nieuws: hij had een stage voor me gevonden, bij de smederij waar ik al eerder contact mee had gehad.

Ik maak nu vier dagen in de week houtbijlen en op vrijdag mag ik kosteloos zelfstandig dingen maken. Op die manier blijf ik creatief en mijn horizon verbreden. Ik heb een sigaarmes ontworpen en ik heb er onlangs vijf verkocht aan een klant op Curaçao. Mijn stage zit er bijna op, maar ik heb al een baan aangeboden gekregen bij de smederij!”