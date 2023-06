Humans of Amsterdam: ‘Toen ik Charlotte in tranen zag, wist ik dat er iets vreselijk mis was’

Beeld Humans of Amsterdam

“Kasper voelde zich al een tijdje niet lekker. Hij moest vaak overgeven. In eerste instantie dachten we dat het gewoon een buikvirus was. Er waren momenten waarop het beter leek te gaan, maar dan begon het overgeven een paar dagen later weer opnieuw. Op een ochtend haalde ik hem uit bed en merkte ik dat hij zijn oog niet meer kon openen. Toen wist ik dat er iets ernstigs aan de hand was.

Ik heb meteen de dokter gebeld en nog dezelfde dag werd Kasper onderzocht in het ziekenhuis. Mijn vrouw Charlotte bleef bij Kasper in het ziekenhuis. Een paar uur later werd ik gebeld. Ik moest direct naar het ziekenhuis komen. Toen ik Charlotte in tranen zag, wist ik al dat er iets vreselijk mis was. Kasper had een agressieve hersentumor.

Onze wereld stortte op dat moment in. Veel tijd hadden we niet, want Kasper moest direct beginnen met de behandeling. Als hij het tot zijn derde levensjaar zou redden, kon hij bestraling krijgen. Wonder boven wonder haalde hij zijn derde verjaardag en kreeg hij radiotherapie. Het was onze laatste hoop. Na de bestraling moesten we twee maanden wachten op de uitslag. In de tussentijd ging Kasper naar school.

Ik denk dat dat de gelukkigste maanden van zijn leven waren. Samen met zijn grote broer in de bakfiets naar school. Voor het eerst had hij een normaal leven. Alleen kwam toen de uitslag. De kanker was verder uitgezaaid. Vier maanden later is Kasper thuis, in ons bijzijn, overleden. Er bestaat geen handleiding over hoe je moet omgaan met het verlies van een kind. Een paar maanden geleden kwam ik op het idee om een jaar lang elke dag te rennen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het rennen is nu onderdeel geworden van mijn eigen rouwproces.”