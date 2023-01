Humans of Amsterdam: ‘Sommige volwassenen kijken ongemakkelijk weg als ze me zien’

Beeld Debra Barraud

“Ondanks dat ik dakloos ben, zie ik mijzelf meer als een reiziger. Sinds een aantal jaar verkoop ik de daklozenkrant voor de supermarkt op het Cornelis Troostplein. Eigenlijk gaat het mij niet echt om het verkopen van de krant maar meer om de mensen die ik elke dag ontmoet.

Ik begroet altijd iedereen die de winkel inkomt. Het vrolijkst word ik van honden en kinderen. De wereld is een magische, mysterieuze plek en honden en kinderen begrijpen dat. Sommige volwassenen kijken ongemakkelijk weg als ze me zien, andere lachen me toe en sommige maken een praatje.

Ik was een paar maanden terug aan het werk en ik had een T-shirt van de Engelse rockband The Cure aan, dat heb ik ooit heb gekregen. Door dat shirt stapte er een Amerikaans stel op me af. Zij gingen naar het concert van The Cure in Amsterdam. Aan het einde van ons gesprek vroegen ze me of ik mee wilde.

Ik ging op hun aanbod in, maar in de week van het concert begon ik toch een beetje nerveus te worden. Toen, een dag voor het concert, bood een andere klant mij aan om nieuwe kleren voor me te kopen. Door mijn nieuwe outfit voelde ik me meer op mijn gemak om naar het concert te gaan en zo zat ik afgelopen november opeens vooraan in de Ziggo Dome.”