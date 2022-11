Humans of Amsterdam: ‘Sinds we een relatie hebben, ben ik wel 12 kilo aangekomen’

Beeld Debra Barraud

Willie: “Tien jaar geleden stond Jawad opeens voor mijn deur. Hij was opgelicht door zijn zakenpartner. Daardoor was hij zijn restaurant kwijtgeraakt, lag in een scheiding en had geen dak meer boven zijn hoofd. Ik zei: ‘kom maar binnen.’ We hebben elkaar leren kennen in 1997. Toen huurde hij een kamer bij mijn zus. Vanaf die tijd zijn we goede vrienden. Hij vond mij wel leuk, maar ik hield altijd de boot af. Ik heb veertien jaar in een ongelukkig huwelijk gezeten. Mijn ex-man was alcoholverslaafd. Ik zorgde voor de kinderen en daarnaast had ik ook nog een confectiebedrijf. Het geld dat ik verdiende, maakte hij weer op de in kroeg. Na die scheiding heb ik heel lang geen behoefte gehad aan een relatie. Maar toen hij in 2012 opeens voor mijn deur stond, veranderde dat. Sindsdien zijn we samen.”

Jawad: “Op dat moment hadden we het niet breed. Willie zat destijds nog in de schuldsanering en moest van 11,40 euro per week leven. Ongeveer vier jaar geleden zijn we begonnen met het verkopen van falafel. Dat kwam doordat we nergens echt lekkere verse falafel konden vinden in Amsterdam. Ik kom uit Libanon en ik heb daar gewerkt met sterrenchefs. Sinds een paar jaar staan we op de Ten Katemarkt. De eerste drie weken hebben we alleen maar gratis falafel uitgedeeld en toen begon het goed te lopen. Ons geheim is dat we elke ochtend vroeg opstaan om alles vers te bereiden.”

Willie: “Jawad heeft de leiding over de keuken en ik doe een beetje de afwas om hem heen.”

Jawad: “Zonder Willie was het mij niet gelukt.”

Willie: “Hij behandelt me echt als een prinses. Wanneer we in de avond eindelijk thuis zijn, gaat hij ook nog eens voor mij koken. Sinds we een relatie hebben, ben ik wel 12 kilo aangekomen, haha.”