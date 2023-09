Humans of Amsterdam: ‘Sinds mijn zeventiende sta ik er alleen voor en zwerf ik rond’

Beeld Debra Barraud

“Ik heb nooit een familie gehad. Ik kom uit Frankrijk en als kind ging ik van pleeggezin naar pleeggezin. Sinds mijn zeventiende sta ik er alleen voor en zwerf ik rond. Ik heb heel jong geleerd om te overleven op straat.

Hier in Amsterdam voel ik mij gelukkig. Natuurlijk niet de hele tijd, maar ondanks dat ik hier niet vandaan kom is het voor mij, als dakloze, beter dan in Frankrijk. Er zijn minder criminelen en de mensen hebben iets harmonieus over zich heen. Ik slaap hier nooit op straat en ik kan rustig mijn jointje roken. Niemand valt me lastig.

Mijn hele inboedel zit in deze kar. Vorig jaar ben ik er vanuit Normandië mee naar Amsterdam gelopen. Ik heb er in totaal dertien weken over gedaan. Ik ben al 67 dus dat duurde wel eventjes, maar dat maakt niet uit. Het is geen competitie.

Wandelen is voor mij meer dan vooruitkomen. Het verbindt mijn hart met mijn hoofd. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en soms wanneer ik te veel in mijn hoofd zit, weet ik dat ik te lang stil heb gezeten en moet gaan wandelen.”