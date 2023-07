Humans of Amsterdam: ‘Sinds ik met hem ben, ben ik minder onzeker over mijn lichaam’

Beeld Debra Barraud

“Tien jaar geleden begon ik hem te volgen op Instagram. We raakten aan de praat en een jaar lang spraken we elkaar elke dag. We waren 15 en 16 jaar en woonden ver bij elkaar vandaan, dus afspreken was geen optie. Na dat ene jaar intensief contact verwaterde het, maar we zijn elkaar altijd blijven volgen op sociale media.

Vorig jaar reageerde hij plotseling op een foto die ik had gepost. Vanaf dat moment spraken we elkaar weer elke dag. Het was alsof er niks was veranderd. We besloten dit keer wel af te spreken. Toen we elkaar voor het eerst zagen, was het gelijk goed.

Hij liep op me af en kuste me. Dat was eind vorig jaar en sindsdien hebben we een relatie. Ik denk dat het goed is dat het pas na jaren iets is geworden tussen ons. We hebben allebei een heel eigen leven achter de rug. Mark heeft een dochter, ik heb een aantal relaties gehad waarvan ik veel heb geleerd.

Ik heb vooral geleerd wat ik wel en wat ik niet verlang van een partner. Sinds ik met hem ben, ben ik minder onzeker over mijn lichaam. Soms pakt hij me vast bij mijn buik. Voorheen had ik dat echt verschrikkelijk gevonden, maar bij hem heb ik dat niet. Door zijn liefde ben ik anders naar mezelf gaan kijken.”