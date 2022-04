Humans of Amsterdam: ‘Piets woorden betekenden alles voor mij’

Beeld Debra Barraud

“Ik ben heel slecht met data, maar het enige jaartal dat ik mij goed kan herinneren, is 1980. Dat was het jaar dat ik Piet leerde kennen. Ik kwam bij een vriendinnetje voor een drankje en daar zat hij. Toen ik hem zag zitten dacht ik gelijk: wat een leuke man. Hij had een brutale harses.

Ik dacht: die gaat mij nooit leuk vinden, hij is te leuk. Maar een paar dagen later belde hij mij op en vroeg: ‘Pien, zullen we naar het strand gaan?’ Hij vond alles leuk aan mij. Terwijl ik echt een hark kan zijn. Piet geloofde heel erg in mij. Ik heb altijd heel erg last van faalangst gehad, waardoor ik nooit heb kunnen studeren.

Door Piet ben ik een cursus desktoppublishing gaan volgen. Zelf was hij grafisch ontwerper. Toen ik een keer na een weekje weg thuiskwam, had Piet in mijn afwezigheid mijn tekeningen zitten bestuderen. Op de tafel lag een briefje en daarop stond: ‘Pien, je kan het!’ Zijn woorden betekenden alles voor mij.

Na acht jaar zijn we uit elkaar gegaan omdat we andere dingen wilden in het leven, maar ik denk nog heel vaak aan Piet. Eens per jaar, wanneer de Formule 1 begint, appt hij mij: ‘Pien, zit je er klaar voor?’ Laatst postte hij op Facebook een ontwerp van een cover en schreef daarbij: ‘Ik wou dat ik zoiets moois kon ontwerpen.’ Toen reageerde ik met: ‘Piet, je kan het!’”