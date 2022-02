Humans of Amsterdam: ‘Opa zegt dat ouder worden een drama is’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Opa was ook een keer zeven, net zoals ik nu, maar dat was in de middeleeuwen en toen was mijn mama nog niet eens geboren. Ik ben geboren in Berlijn en sinds een halfjaar zijn mama en ik in Amsterdam komen wonen. Het was mijn idee om naar Amsterdam te verhuizen. Ik zei tegen mama dat ik in Amsterdam wilde wonen omdat ik dan dichter bij mijn familie ben.

Maar eigenlijk zijn er nog wat andere grappige redenen. Wil je die horen? Ik miste kroketjes en poffertjes en de Hema! Ga je in de krant ook schrijven dat ik Duits spreek? Nu ik in Amsterdam woon zie ik opa weer vaak. Opa is rijk! Wanneer hij mij komt ophalen van school gaan we vaak samen naar de Albert Cuypmarkt om poffertjes te eten. Of we kijken de film van beertje Paddington. Die hebben we echt al honderd keer gezien. Meestal valt opa dan in slaap.

Opa zegt dat ouder worden een drama is. Dat hij slecht kan proeven en pijn heeft aan zijn benen. Als hij pijn heeft ben ik extra lief voor hem. Ga je dit allemaal onthouden? Kom ik echt samen met opa in de krant?”