Humans of Amsterdam: ‘Op school verwachten docenten wel veel van ons’

Beeld Debra Barraud

“We zijn nichtjes, maar voordat we naar de middelbare school gingen hadden we elkaar nooit eerder ontmoet. Onze vaders zijn neven en mijn oma heeft veel contact met Soetkins vader. Op die manier kwamen we er voor de klassenontmoeting al achter dat we bij elkaar in de klas zouden komen en dat we dus familie zijn.

Onze eerste ontmoeting was best wel raar, maar ook grappig. We konden het meteen goed met elkaar vinden. Inmiddels zijn we goede vriendinnen. We maken veel van onze schoolopdrachten samen.

Net zoals vandaag. Voor een opdracht Engels moeten we vijf bezienswaardigheden laten zien uit de Jordaan. Daar maken we een journaal van. Daarom zijn we verkleed als verslaggevers. We noemen het: ‘De Jordaan report’.

We zijn dus nu op het Johnny Jordaanplein, daarna gaan we naar de Westerkerk, het Anne Frank Huis, de Noorderkerk en we eindigen in Het Oud-Hollandsch Snoepwinkeltje. Voor ons item moeten we natuurlijk snoep halen en proeven. We waren vandaag eigenlijk vrij, maar we vinden dit een hele leuke opdracht dus vinden we het niet zo erg om eraan te werken. Op school verwachten docenten wel veel van ons. Soms moeten wij ze helpen herinneren dat we ook maar gewoon kinderen van 13 en 14 zijn.”