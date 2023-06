Humans of Amsterdam: ‘Op onze manier geven we buitenlandse toeristen een stukje Amsterdamse cultuur mee’

Beeld Debra Barraud

“Willem was net een week met pensioen toen we langs een pand liepen, vlak bij ons om de hoek op Bickerseiland. Telkens wanneer we erlangs liepen, fantaseerden we over de mogelijkheden van deze ruimte. Spontaan kregen we het idee om er een galerie van te maken.

Ik heb altijd al een passie gehad voor kunst en fotografeer veel. Mijn hele leven verzamel ik al allerlei bijzondere voorwerpen. We hebben niet al te lang nagedacht en zijn toen met Galerie Moon begonnen; de naam Moon komt van mijn naam Monica.

We hebben veel hoogte- en dieptepunten gekend. De huur was behoorlijk en we hadden nog geen bekendheid in de kunstwereld. Kunst is geen kaas of brood wat iedereen elke dag nodig heeft. Het is iets extra’s, iets speciaals. Toch hebben we doorgezet en langzaamaan leerden we steeds meer kunstenaars kennen en wisten mensen via via de weg naar ons te vinden.

Zeven jaar geleden, toen onze zoon het huis uitging, hebben we besloten om de galerie naar een deel van ons huis te verplaatsen. Inmiddels zijn we veel meer dan een galerie. Willem geeft al dertien jaar historische gidswandelingen hier over de Westelijke Eilanden vanuit onze galerie.

Daarnaast verzorgen wij ook vele koffieochtenden voor buitenlandse toeristen. Wanneer ze bij ons komen, geven we hen een rondleiding door de galerie en vertellen we over de geschiedenis van deze mooie eilanden. Op onze manier geven we ze een stukje Amsterdamse cultuur mee. Vorig jaar hebben we zo vele groepen Amerikanen ontvangen, dus je zou kunnen stellen dat we nooit echt met pensioen zijn gegaan.”