Humans of Amsterdam: ‘Op onze eerste date gingen we langs de afvalbakken in Oud-Zuid’

Beeld Debra Barraud

“Ik zag haar wel vaker fietsen, maar ik was te verlegen om haar aan te spreken. We werkten allebei op de wielertaxi waar zij destijds de enige vrouw was. Op een dag kwam Stichting Opkikker met het verzoek of ik vrijwillig een terminaal kindje door Amsterdam kon rondrijden.

Ze waren met meerdere mensen en hadden nog een extra wielertaxi nodig dus besloot ik haar te vragen. Gelukkig zei ze ja. De groep was uiteindelijk anderhalf uur te laat, dus voor het eerst had ik de mogelijkheid met haar te praten. Ze vertelde dat ze veel van reizen en avontuur hield en niet van plan was om op een kantoor te werken. Een vrouw naar mijn hart. Je kunt wel zeggen dat toen de vonk al wel een beetje oversloeg.

Op onze eerste date gingen we langs de afvalbakken in Oud-Zuid. Als jongetje deed ik dat al met mijn vader. Daar kun je echt de mooiste schatten vinden. Die avond vonden we een megagroot mikadospel. Vervolgens hebben we midden op straat mikado gespeeld. Vanaf die eerste date gingen we vaker ‘schatzoeken’ en inmiddels hebben we een dochter en staan we al zo’n elf jaar hier samen op het Waterlooplein.”