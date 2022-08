Humans of Amsterdam: ‘Op mijn dertiende stopte ik met school nadat een leraar dreigde met stokslagen’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Ik ken geen betere vrouw dan mijn moeder. Ze was nog maar zestien toen ze mij kreeg, waardoor ze soms meer als een zus voor me was. Ik zei altijd: ‘Mama, ik ga later hard werken zodat we ooit samen op wereldreis kunnen.’

Op mijn dertiende stopte ik met school nadat een leraar dreigde met stokslagen. Dat was destijds gebruikelijk op Curaçao, maar ik was niet van plan om klappen te vangen en besloot niet meer naar school te gaan. Mijn moeder was niet blij met mijn keuze, maar accepteerde hem wel. En ze zei: ‘Als je niet naar school gaat, moet je gaan werken.’

Mijn eerste baantje was prullenbakken legen op Curaçao. Op mijn twintigste verhuisde ik naar Nederland. De eerste maand woonde ik bij mijn tante in Arnhem, maar die zette me na een ruzie op straat. Gelukkig besloot haar vriend me te helpen. Hij zei: ‘Roots, ik neem je mee naar Amsterdam!’ Ik vond werk als tuinman en dat ben ik nog steeds, met veel plezier.

Over vier jaar mag ik met pensioen. Dan ga ik eindelijk die reis maken. Ik begin in Afrika en dan zie ik wel waar het lot me brengt. Ik ga in m’n eentje; mijn moeder is drie jaar geleden overleden. Daar heb ik het nog vaak moeilijk mee. Ik had dit zo graag met haar willen delen.”

