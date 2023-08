Humans of Amsterdam: ‘Op het Waterlooplein vind je bij het vuilnis de mooiste spullen, het is hier elke dag Kerstmis’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Ik ben tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in Hongarije. Mijn opa overleefde de oorlog maar net door uit de trein naar Auschwitz te springen. De rest van mijn familie is vermoord. Mijn vader was een Nederlander en daarom verhuisden we op mijn zesde naar Nederland. Die man had zo’n hekel aan mij. Ik denk dat hij mijn moeders liefde niet wilde delen. Vanaf mijn geboorte mishandelde hij mij en als kind kreeg ik geen speelgoed van hem.

Ik heb dus nooit spullen gehad en hier, op het Waterlooplein, vind je de mooiste spullen gewoon bij het vuilnis. Je gelooft niet wat mensen allemaal weggooien. Ik kom hier bijna elke dag. Alles wat ik vind, geef ik bijna altijd weer weg. Er zit voor iedereen wat bij.

Vandaag heb ik een lampenpendel gevonden, die geef ik straks aan mijn geliefde. Misschien kan zij er nog een mooie lamp van maken. Ook heb ik een prachtig wit overhemd gevonden. Daar kun je er nooit genoeg van hebben. En een grote doos fotopapier. Dat is hartstikke duur als je dat moet kopen in de winkel. Je vindt hier de mooiste spullen. Ik zeg altijd: op het Waterlooplein is het elke dag Kerstmis.”