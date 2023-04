Humans of Amsterdam: ‘Ook op je mindere dagen verdien je liefde’

Beeld Debra Barraud

“Ik ben zangeres en laatst was ik ergens bij een repetitie waar er achter de schermen werd gefilmd. Ik zag er die dag niet op mijn best uit. Toen ik de beelden terugzag was mijn eerste gedachte: hè, bah.

Ik ben altijd een beetje eigenzinnig geweest in hoe ik eruitzie. Ik hou van jongensachtige kleding en af en toe, wanneer ik er zin in heb, kleed ik me vrouwelijk. Wat dat dan ook mag betekenen.

Ik had een tijdje terug een styliste. Voor het eerst zag ik er toen uit zoals ik altijd al ambieerde om eruit te zien. Als gevolg ervan kreeg ik veel aandacht van mensen. Met name wanneer ik foto’s postte op Instagram merkte ik dat. Aan de ene kant voelde die liefde goed, maar het maakte het me ook verdrietig.

Het deed me denken aan hoe onzeker ik als jong meisje kon worden wanneer ik naar ‘perfecte’ mensen keek op sociale media. Inmiddels heb ik geen styliste meer en probeer ik vooral lief te zijn naar mezelf en mijn jongere zelf. Daarom heb ik de beelden van de repetitie alsnog online gedeeld. Ook op je mindere dagen verdien je liefde.”