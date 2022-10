Humans of Amsterdam: ‘Om de pijn over mijn geliefde te verzachten drink ik een biertje en rook een jointje’

Beeld Debra Barraud

“Op een dag kwam mijn geliefde verdrietig thuis. Ze vertelde dat haar fiets was gestolen. Mijn vrouw Michelle lijdt aan geheugenverlies door epilepsie. Daardoor was ze vergeten waar ze haar fiets had geparkeerd en dacht ze dat hij was gestolen. Toen ze na de derde keer thuiskwam zonder fiets, besloot ik haar fiets te versieren met bloemen. Zo zou ze hem altijd zou kunnen vinden. Daarna is ze hem nooit meer kwijtgeraakt.

Wanneer mensen haar zagen fietsen, kreeg ze altijd zoveel vrolijke reacties. Sindsdien versier ik fietsen en verspreid ik ze over Amsterdam. Het liefst zet ik ze op plekken waar iets naars is gebeurd. Zoals toen die Amerikaanse toeristen waren neergestoken op Amsterdam-Centraal. De volgende dag heb ik tien fietsen naar het station gebracht. Liefde is altijd de beste reactie op haat.

Deze bakfiets heb ik voor mijn geliefde gemaakt omdat ze door de epilepsieaanvallen zelf niet meer kan fietsen. Helaas heeft ze er nog maar een paar keer ingezeten. Haar epilepsie wordt steeds erger en ze heeft meerdere malen per dag een aanval. Ze is al maanden niet meer buiten geweest.

Overdag ga ik naar buiten en fiets ik rond om te checken of het goed gaat met de fietsen. Het is fijn om dan even te ontsnappen aan de realiteit. Wanneer ik thuiskom, ben ik altijd bang, hoe ik haar zal aantreffen. Om de pijn te verzachten, drink ik een biertje en rook ik een jointje. Ik weet dat het niet de oplossing is, maar het verzacht de pijn.”