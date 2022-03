Humans of Amsterdam: ‘Na vijf maanden thuis was ik al mijn sociale skills kwijt’

Beeld Debra Barraud

“Ik heb vaak moeite met sociale situaties. Ik heb altijd hard moeten werken aan mijn sociale vaardigheden. Bij sommige mensen gaat dat moeiteloos, maar bij anderen niet. In een grote groep verdwijn ik al gauw. Ik denk vaak dat ik weinig kan toevoegen aan de conversatie.

Het is denk ik nog erger geworden toen mijn ex-vriendin mij verliet voor mijn beste vriend. Dat heeft mijn zelfvertrouwen heel erg aangetast. Toen de coronapandemie begon en ik thuis kwam te zitten, raakte ik steeds meer geïsoleerd. Toen ik na vijf maanden weer op school kwam, was ik letterlijk al mijn sociale skills kwijt.

Dat schooljaar was ik veel in mijn eentje en zat ik veel in mijn hoofd. Ik kon dat patroon niet kon doorbreken tot ik vorige zomer werd aangenomen als begeleider op een zomerkamp. Op zo’n kamp moet je continu samenwerken met anderen. Dat forceerde mij om te communiceren. Samen met de andere stafleden vormden we een beetje een familie. Sindsdien ben ik wat socialer en durf ik mensen weer wat meer te vertrouwen. Ik zal nooit een extravert zijn en dat is oké. Ik doe mijn best.”