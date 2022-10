Humans of Amsterdam: ‘Na het ongeluk heb ik jaren in een rolstoel gezeten’

Beeld Debra Barraud

“Ik was met vrienden met de auto naar Spanje. Onderweg stopten we regelmatig om even te rusten. De laatste stop die ik mij kan herinneren, was in Zuid-Frankrijk. Ik was te moe om nog verder te rijden, maar mijn vriend zei dat hij het wel van me wilde overnemen.

Ik ben in de passagiersstoel gaan slapen en toen ik wakker werd, lag ik in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd kan ik niet vertellen, omdat ik het niet weet. Achteraf heb ik gehoord dat mijn vriend een ongeluk heeft gekregen en dat ik door het raam ben geschoten.

Ik heb in totaal zes weken in coma gelegen. Na het ongeluk heb ik jaren in een rolstoel gezeten en moeten revalideren. Uiteindelijk heb ik weer leren lopen, maar door de ernstige hersenbeschadiging die ik heb opgelopen, ben ik arbeidsongeschikt verklaard. In het begin vermaakte ik me nog wel thuis, maar na verloop van tijd werd ik daar zo depressief van.

Toen heb ik besloten om toch te proberen werk te vinden en uiteindelijk ben ik aangenomen bij de reinigingsdienst van de gemeente Amsterdam. Ik ben zo blij dat ik deze kans heb gekregen. Het werk vind ik superleuk, maar het mooiste aan deze baan zijn de collega’s met wie ik elke keer weer aan de slag mag.”