Humans of Amsterdam: ‘Na een tijdje heb ik haar gevraagd of ze mijn vriendin wilde zijn’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Twee jaar geleden vloog ik naar Japan voor een paar weken vakantie. Bij aankomst daar op het vliegveld werd ik aangesproken door een cameraploeg. Voor een programma interviewden ze mensen op het vliegveld, een soort Japanse Hello Goodbye. Ze stelden mij een paar simpele vragen, zoals wat ik kwam doen in Japan.

Na dat interview ben ik gewoon weer verdergegaan met mijn leven en heb ik nooit meer teruggedacht aan het programma. Totdat ik een jaar geleden een berichtje ontving van een van de producers dat ze het gingen uitzenden. Vlak nadat de aflevering was uitgezonden in Japan, ontving ik opeens een berichtje op Instagram van een meisje genaamd Hana. Ze had me op tv gezien en zei: ‘Je ziet er cool uit.’

Vanaf dat moment bleven we met elkaar praten en werden we steeds verliefder op elkaar. Na een tijdje heb ik haar gevraagd of ze mijn vriendin wilde zijn. Ik had het liefst willen wachten tot we elkaar in het echt zouden ontmoeten, maar door de inreisbeperkingen was het onzeker wanneer dat zou zijn. Na een jaar appen en videobellen hebben we elkaar vier dagen geleden dan eindelijk voor het eerst ontmoet. Mijn eerste gedachte toen ik haar zag op Schiphol was: wow, ze is nog knapper in het echt dan op haar foto’s.”