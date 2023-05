Humans of Amsterdam: ‘Na een jaar therapie heb ik het mijn vader eindelijk kunnen vergeven’

Beeld Debra Barraud

“Als kind stelde ik vaak kritische vragen. Op school in China werd dat niet gewaardeerd. Daarom besloot mijn vader mij op mijn elfde van school af te halen. Hij is leraar en dacht dat het beter zou zijn om mij thuis les te geven. Ik was net in de puberteit en weigerde naar hem te luisteren.

Ik miste mijn klasgenoten en langzamerhand raakte ik steeds meer geïsoleerd. Het begrip mentale gezondheid bestaat nauwelijks in China, dus mijn vader begreep niet waarom ik nauwelijks nog mijn bed uit kon komen. Na twee jaar ruziën kwamen we tot de conclusie dat dit niet werkte.

We vonden een Engelse school 500 kilometer van mijn familie vandaan. Op 13-jarige leeftijd woonde ik alleen. In China is dat niet normaal, misschien zelfs wel illegaal. Toch was het een goede keuze. Mijn depressie verdween langzaamaan, ik leerde Engels, maakte vrienden en vond weer betekenis in mijn leven.

Omdat het geen erkende opleiding was, moest ik op zoek naar een middelbare school. Na veel discussies met mijn vader kon ik hem ervan overtuigen om me naar een internationale school te sturen. Ik kom niet uit een rijk gezin en die school was voor rijke mensen.

Ik voelde veel prestatiedruk, omdat ik wist hoe hard mijn vader moest werken om het collegegeld te betalen. Ondanks jaren leerachterstand ben ik geslaagd en studeer ik nu als internationale student communicatiewetenschappen aan de UvA. Ik ben lange tijd boos geweest op mijn vader.

Ondanks zijn goede intenties, gaf ik hem de schuld van zijn onverantwoordelijke beslissing om mij van school te halen. Na een jaar therapie heb ik het hem eindelijk kunnen vergeven.”