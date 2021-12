Humans of Amsterdam: ‘Na dat telefoontje heb ik een maand lang gehuild’

Beeld Humans of Amsterdam

“Ik was twintig toen hij mij ten huwelijk vroeg. Hij was knap, werkte op een schip en was soms maanden van huis. Wanneer hij weg was, schreef hij me brieven, wat het alleen nog maar romantischer maakte. Ik zag ons hele leven samen al voor me.

Maar de problemen begonnen toen zijn moeder op een ochtend onaangekondigd voor de deur stond en ik nog lag te slapen. Vanaf dat moment vond ze mij lui en niet geschikt voor haar zoon. Langzaam maar zeker ontstond er steeds meer spanning tussen ons. Vlak voor de bruiloft belde hij me op en zei hij dat hij van gedachten was veranderd en niet meer wilde trouwen.

Op dat moment stortte mijn hele perfecte plaatje in elkaar. Ik had mijn bruidsjurk al uitgezocht. Na dat telefoontje heb ik een maand lang gehuild. Ik was jong, naïef en vooral heel erg verblind door de liefde.

Inmiddels ben ik stewardess en vlieg ik de hele wereld rond. Als ik met hem was getrouwd, was ik nu doodongelukkig en lagen we waarschijnlijk in scheiding. Laatst keek ik even op zijn Instagramprofiel en van die knappe man is nog maar weinig over. Hij is flink aangekomen. Volgens mij heeft hij grotere borsten dan ik.”