Humans of Amsterdam: ‘Mijn vader maakte soms homofobe opmerkingen’

“Ik heb het mijn vader pas twee weken geleden verteld. Mijn peetvader is homo. Ik weet dat mijn vader van hem houdt maar hij maakte soms homofobe opmerkingen over hem, waardoor ik lange tijd voor hem verborgen heb gehouden dat ik ook op mannen val.

Ik had het totaal niet gepland om het mijn vader te vertellen, maar mijn ex en ik zijn net uit elkaar. Ik was daar zo verdrietig van dat ik midden in de nacht een breakdown had en mijn vader een berichtje stuurde dat het uit was tussen mij en mijn vriend. Mijn vader had ons wel samen gezien maar ik had nooit gezegd dat we een relatie hadden.

Het was geen leuke manier om het hem te vertellen maar de volgende ochtend appte hij mij: ‘Vervelend om dat te horen. Ik hou van je mijn zoon. Laten we gauw praten’. Toen ik dat las, viel er zo’n last van mijn schouders af. Om zo’n groot deel van jezelf te verbergen is moeilijk. Dat ik dit nu met hem kan delen is fijn. Het verandert niet wie ik ben, maar het betekent wel dat ik volledig mijzelf kan zijn wanneer ik met hem ben.”