Humans of Amsterdam: ‘Mijn vader heeft de hoop opgegeven dat ik zijn bedrijf overneem’

Beeld Debra Barraud

“Mijn vader zag het al helemaal voor zich dat ik zijn transportbedrijf in Kameroen zou overnemen. Het ding is: het runnen van zo’n groot bedrijf past helemaal niet bij me. Ik heb me altijd een soort nomade gevoeld. Van jongs af aan wist ik dat ik meer van de wereld wilde zien. Op mijn twintigste overtuigde ik mijn vader om mij in Europa te laten studeren.

Ik ging in een rap tempo op zoek naar een studie, omdat ik bang was dat hij van gedachte zou veranderen. Binnen een maand vond ik een masterprogramma in Boedapest. In Hongarije ging een heel nieuwe wereld voor me open. Ik leerde mensen kennen overal vandaan. Die ervaring heeft me een veel opener mens gemaakt. Dat ik nu durf mee te doen aan een spontaan straatinterview is daar een resultaat van.

Na mijn studie kreeg ik een goede baan aangeboden in Estland. Daar ben ik verliefd geworden op een meisje, ze heet Linda. We hebben al drie jaar een relatie. Een jaar geleden ben ik met haar meeverhuisd naar Amsterdam. Ik vind het hier fantastisch, maar ik weet dat ik ook hier niet altijd zal blijven. Inmiddels heeft mijn vader de hoop opgegeven dat ik zijn bedrijf zal overnemen. Wie weet ga ik op een dag terug naar Kameroen, maar op dit moment vind ik het vooral fijn dat de toekomst compleet onbekend is.”

Luister ook naar onze podcast Amsterdam wereldstad