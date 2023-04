Humans of Amsterdam: ‘Mijn pa’s morfinetabletten hebben me erdoorheen gesleept’

Beeld Debra Barraud

“Heel stom, het gebeurde tijdens werk. Ik werkte bij de Waterkant in de stad en tilde een grote, volle pan soep op, waarvan ik dacht dat die leeg was. Ik heb toen een rugwervel verdraaid. Omdat ik een nulurencontract had, kon ik niet de ziektewet in.

Na twee weken rust ben ik weer aan het werk gegaan. Mijn pa had net een knieoperatie gehad en hij had nog wat morfinetabletten liggen. Die hebben me erdoorheen gesleept. De drukte bij de Waterkant kon ik niet meer aan, ik ben bij een kleiner café gaan werken.

Ik heb nog jarenlang last gehad van mijn rug. Toen de pandemie uitbrak, had ik plotseling geen werk meer. Ik ben niet het type om thuis op de bank te gaan zitten en ging elke dag het park in. Daar leerde ik een meisje op rolschaatsen kennen.

We raakten aan de praat en we zijn gaan daten. Zij heeft me aan het rolschaatsen gebracht. Inmiddels skate ik dagelijks en geef ik elke vrijdag dansles op rolschaatsen. Doordat mijn buikspieren sterker zijn geworden, heb ik geen rugklachten meer.”