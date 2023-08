Humans of Amsterdam: ‘Mijn moeder wilde bij hem weg, maar ze heeft letterlijk de deur niet gehaald’

In de wekelijkse rubriek @humansofamsterdam gaat fotograaf en schrijver Debra Barraud op zoek naar gezichten en verhalen van de straat in Amsterdam.

“Ik had het nooit zien aankomen. Er was voornamelijk emotioneel geweld. Hij dreigde soms dat hij mijn moeder kapot ging maken, maar we dachten dan dat hij bedoelde financieel. Toen ze gingen samenwonen, werden de ruzies steeds heftiger. Op een avond viel hij haar aan en dreigde zichzelf van kant te maken. Ik ben toen met haar een paar weken bij mijn tante gaan logeren om even op adem te komen.

Mijn moeder wilde bij hem weg, maar ze heeft letterlijk de deur niet gehaald. Drie jaar geleden vermoordde mijn stiefvader haar en beroofde daarna zichzelf van het leven. Overal in de krant stond ‘familiedrama’. Het was geen familiedrama. Mijn moeder is vermoord en ik, ik ben met haar mee vermoord.

De afgelopen drie jaar zijn een hel geweest. Door de lange wachtlijsten bij de ggz kon ik niet de juiste psychische hulp krijgen. Vlak ervoor had ik mijn huis opgezegd en zou ik weer bij mijn moeder te gaan wonen vanwege de lockdown. Het huis was nu een plaats delict, waardoor ik direct dakloos was.

Ik kon terugvallen op mijn vriend, vrienden en familie waardoor ik niet op straat terecht ben gekomen. Sinds kort lukt het me weer om van de bank af te komen en een douche te nemen, maar mijn gevoel is nog steeds afgevlakt. Er is geen dag voorbijgegaan waarop ik niet twijfel aan het leven. Waarom zijn wij hier? Wat is de zin van het leven? Waarom gebeuren er zulke gruwelijke dingen?

Maar ondanks al mijn twijfels leef ik door. Als ik er niet meer zou zijn, dan zou er nog een leven ontnomen zijn door hem. Dan denk ik aan mijn moeder en de energie die ze in mij heeft gestoken. Alle onvoorwaardelijke liefde die ze mij heeft gegeven.

Ik voel het misschien nu niet, maar ik weet dat ik nog een leven heb hierna. Als mijn moeder me iets heeft meegegeven, is het om nooit op te geven. Misschien krijg ik ooit zelf wel kinderen. Dat is iets om voor te blijven vechten.”