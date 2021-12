Humans of Amsterdam: ‘Mijn jongste zoon zat met blote voeten boven in de vlaggenmast’

Beeld Debra Barraud

“Ik ging op reis naar Costa Rica en in het midden van de jungle werd ik verliefd op een Nederlander die daar woonde. Ik had hier een bruisend leven in de theaterwereld en was niet van plan mij te binden. Maar toen ik er tot mijn verbazing achter kwam dat ik zwanger was, besloot ik naar de jungle van Costa Rica te verhuizen.

Normaal ga je als zwangere vrouw naar een consultatiebureau of een zwangerschapscursus. In de jungle heb je dat allemaal niet. Je moet het een beetje op gevoel doen. Vlak na de geboorte van onze zoon raakte ik weer in verwachting. We hebben uiteindelijk zeven jaar in de jungle gewoond.

Toen de gezondheid van onze ouders achteruitging en ik na de zoveelste overstroming weer water stond te scheppen, besefte ik dat ik naar Nederland wilde. Mijn zoons waren vrij verwilderd toen we terugkwamen.

Ik herinner me nog dat ik werd opgebeld door de school, omdat mijn jongste zoon met blote voeten boven in de vlaggenmast zat. In Costa Rica was hij gewend om in palmbomen te klimmen om kokosnoten te plukken. Nu moest hij opeens met een dikke winterjas aan op een klimrek zitten.”