Humans of Amsterdam: ‘Mijn grootste droom is een eigen muziekschool’

Beeld Debra Barraud

“Als kind kreeg ik op pianoles vooral te horen wat ik fout deed. Dat zoog mijn ziel eruit. Op mijn twaalfde stopte ik dan ook met les. Toen ik een jaar of veertien was, hoorde ik mijn broer een melodie spelen die ik nooit eerder had gehoord. Ik vroeg hem wat hij speelde. Hij zei: niks, ik improviseer gewoon.

Ik kon het niet geloven. Ik had nooit eerder van improvisatie gehoord en ik vroeg hem: mag dat? Vanaf dat moment ging er een wereld voor mij open. Ik speelde wat ik voelde en zo ben ik uiteindelijk jazzmuziek gaan spelen en zingen. Op mijn zestiende begon ik les te geven.

Zelf muziek maken is leuk, maar met lesgeven kan ik meer mensen dichter bij muziek brengen. En dan kan ik gelukkig sterven. Inmiddels heb ik negen leerlingen. In de academische muziekwereld is er maar een manier van lesgeven. Het is erg competitief. Je kan het of je kan het niet.

Wanneer ik lesgeef begin ik met improvisatie. Als je er lol in hebt, is de winst al binnen. Mijn grootste droom is om op een dag mijn eigen muziekschool te hebben. Toevallig heb ik vanochtend te horen gekregen dat ik ben aangenomen op het conservatorium voor de opleiding docent muziek. Ik ben dus al een stapje dichter bij mijn droom.”