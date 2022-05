Humans of Amsterdam: ‘Mijn antiekwinkel bestaat al 48 jaar’

Beeld Debra Barraud

“Ik kwam thuis van de kostschool en zei tegen mijn moeder: ik wil niet meer naar school, ik wil graag werken. Mijn moeder vond dat prima. Ik ben toen aangenomen bij restaurant de Beukenhof in Oegstgeest. Vanuit daar heb ik bij meerdere restaurants gewerkt in Nederland, Zwitserland en Italië.

Toen ik net terugkwam uit Italië, sloeg ik Het Parool open en las ik dat vijf man personeel van restaurant d’Vijff Vlieghen vastzaten op het politiebureau omdat ze hadden gestolen van de baas. Het restaurant had opeens een personeelstekort en zo werd ik aangenomen als kelner.

Ik vond een oude woning aan de achterkant van de Singel. Op een dag, terwijl ik aan het klussen was in mijn huis, vond ik kleine, oude stukjes papier in de voegen van de balken. Toen ik goed keek, zag ik dat het brieven waren uit de tijd van de bezetting van Napoleon. Dat voelde als een grote ontdekking en het fascineerde mij. Vanaf dat moment ben ik mij gaan verdiepen in die periode en zo kwam ik terecht op verschillende veilingen met antieke objecten uit die tijd.

Met name de gastronomische objecten vond ik als horecaman prachtig. Zo is het idee ontstaan voor mijn antiekwinkel. Die heet: Gastronomie Nostalgie. Mijn winkel bestaat al 48 jaar. Ik ben inmiddels 86, maar denk maar niet dat ik van plan ben binnenkort te stoppen. Ik rij nog regelmatig naar Parijs voor een antiekveiling.”